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Общество / Образование
31 января 2022, 13:13

В Екатеринбурге школьников кормили просрочкой

школьная столовая

На данный момент нарушения устранены. Фото: Алексей Кунилов

В двух школах Екатеринбурга выявлены нарушения при организации питания учащихся. Речь идёт о МАОУ СОШ № 48 и № 171.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили ряд нарушений. В частности организатор питания в указанных учебных заведениях — ООО "В аппетит" — использовал продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, не поддерживались процедуры содержания инвентаря.

В связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в отношении заведующих производством возбудили административное дело. Ответственных оштрафовали на 3 тыс. рублей. На данный момент нарушения устранены. В школах организован отбор суточных проб еды, исключено использование просрочки.

Областная газета Свердловской области

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