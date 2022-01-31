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Общество / Образование
31 января 2022, 19:39

Школьница из Свердловской области победила на международном конкурсе по математике

Девушка сдаёт экзамен

Финал состоялся в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Фото: Галина Соловьёва

Ученица 11-го класса гимназии № 41 из Новоуральска Ирина Шатова победила на VIII международном конкурсе GS Group по математике "Я Решаю!". При поступлении в вуз на техническую специальность она получит годовую стипендию в размере 15 000 рублей в месяц.

Конкурс проходил с сентября 2021 года. Школьники участвовали в двух отборочных онлайн-турах. За победу сражались дети из 78 регионов России (кроме Санкт-Петербурга и Москвы), а также из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Турции, Чехии, Германии, Южной Кореи. Впервые участвовали и представители Северной Америки, Австралии и Африки.

Финал состоялся в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В финал вышли 30 участников. Победителями стали 9 российских школьников, в том числе свердловчанка, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Конкурс "Я Решаю!" проводится с 2013 года. Всего в нём уже поучаствовали более 34 тысяч школьников из России и 19 стран мира, 32 победителя поступили в вузы страны и получили стипендии GS Group. Лучшие из числа учеников 9-х и 10-х классов смогут без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.

Областная газета Свердловской области

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