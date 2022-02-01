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Общество / Образование
1 февраля 2022, 16:59

Каникулы для свердловских первоклассников начнутся досрочно

первоклассники

Учащиеся первых классов сядут за парты через пару недель. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области дополнительные каникулы для первоклассников стартуют на несколько дней раньше. И продлятся дольше.

Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram, отдыхать учащиеся первых классов будут в период со 2 по 16 февраля. При этом ранее предполагалось, что каникулы продлятся с 7 по 13 февраля.

Стоит отметить, что дополнительные меры связаны с коронавирусными рекордами, которые регион ставит ежедневно. Ограничения также коснулись школьников из 2–8 классов, студентов, воспитанников различных секций. До 16 февраля они отправлены на дистант.

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