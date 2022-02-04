Юрий Биктуганов награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

Юрий Биктуганов более 10 лет возглавляет региональное министерство образования. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Евгений Куйвашев отметил работу министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Он награждён региональным знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Об этом говорится в указе, который подписал губернатор. Документ опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области.

Юрий Биктуганов награждён "за особые заслуги в сфере социально-экономического развития области", говорится в документе.

Досье:

Родился 8 августа 1959 года в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области. Окончил Верхне-Бугалышскую школу и физический факультет Свердловского государственного педагогического института по специальности "учитель физики". Работал директором Саргаинской и Приданниковской школ, руководил управлением образования Красноуфимского ГО, занимал должность заместителя главы Красноуфимского ГО по социальным вопросам, затем — заместителя председателя правительства Свердловской области. С 23 марта 2011 года возглавлял министерство общего и профессионального образования Свердловской области, с 1 февраля 2019 года — министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Женат, имеет двух дочерей.