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Общество / Образование
4 февраля 2022, 09:58

Юрий Биктуганов награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

Юрий Биктуганов

Юрий Биктуганов более 10 лет возглавляет региональное министерство образования. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Евгений Куйвашев отметил работу министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Он награждён региональным знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Об этом говорится в указе, который подписал губернатор. Документ опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области.

Юрий Биктуганов награждён "за особые заслуги в сфере социально-экономического развития области", говорится в документе.

Досье: 

Родился 8 августа 1959 года в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области. Окончил Верхне-Бугалышскую школу и физический факультет Свердловского государственного педагогического института по специальности "учитель физики". Работал директором Саргаинской и Приданниковской школ, руководил управлением образования Красноуфимского ГО, занимал должность заместителя главы Красноуфимского ГО по социальным вопросам, затем — заместителя председателя правительства Свердловской области. С 23 марта 2011 года возглавлял министерство общего и профессионального образования Свердловской области, с 1 февраля 2019 года — министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Женат, имеет двух дочерей.

Фото: скрин документа
Областная газета Свердловской области

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