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Общество / Образование
4 февраля 2022, 13:08

Юрий Биктуганов окажет поддержку родителям здоровых детей на карантине

Медсестра в коридоре

Родителям отказывают в оформлении больничных. Фото: Галина Соловьёва

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов готов посодействовать решению проблем родителей. У некоторых не получается оформить больничный из-за того, что их здорового ребёнка отправили на карантин со всем классом.

Во время пресс-конференции министр посоветовал родителям обращаться на горячую линию министерства здравоохранения. Но он готов посодействовать в решении этой проблемы.

"Я готов принять этот вопрос на себя и передать его министру здравоохранения лично", — отметил Юрий Биктуганов.

Напомним, сейчас в Свердловской области на карантине находятся 1 562 класса.

Областная газета Свердловской области

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