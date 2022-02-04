В Свердловской области в этом году откроется ещё 106 "Точек роста"

В таких учреждениях ребёнок может развивать дополнительные навыки. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области будут расширять сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей. В 2022 году в регионе откроют ещё 106 "Точек роста".

К концу 2024 года их будет более 500. Сейчас региональная сеть насчитывает 197 центров. Об этом рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Он отметил, что каждый ребёнок вне зависимости от места проживания (город-миллионник или в отдалённое село) должен иметь право на качественное и современное образование.

"Это учебные кабинеты, оснащённые самым современным оборудованием, где дети обучаются естественно-научным и другим дисциплинам. Педагоги также проходят обучение и повышение квалификации для работы в "Точках роста". Следующим шагом для ребёнка может стать участие в проектах по поддержке талантливых детей фонда "Золотое сечение", проектах по профориентационному направлению и многое другое", — сказал Юрий Биктуганов.

Ранее "Областная газета" рассказывала, как "Точка роста" появилась в сельских школах.