В школах и детсадах по всей России отменяют карантин по COVID-19

До этого для вывода на дистант группы или класса достаточно было 1 заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка. Фото: Алексей Кунилов

С 6 февраля карантин по COVID-19 для школ и детсадов отменяют по всей России. Классы и группы будут закрывать, только если в коллективе болеет более 20 % детей.

Такие разъяснения дали в Роспотребнадзоре после вступления в силу нового постановления главного санврача.

"В связи со вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20 % и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было 1 заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка", — приводит телеграм-канал Минпросвещения РФ разъяснения Роспотребнадзора.

Постановлением также отменён карантин для контактных лиц. В новом документе отмечается, что если лечение пациента с коронавирусом длится от 7 дней и больше, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

Напомним, что в Свердловской области все школьники и студенты переведены на дистант до 16 февраля из-за роста числа заболевших коронавирусом. Новых решений власти региона пока не принимали.