Темы дня

Общество / Образование
6 февраля 2022, 13:00

В школах и детсадах по всей России отменяют карантин по COVID-19

Девочка в маске делает уроки

До этого для вывода на дистант группы или класса достаточно было 1 заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка. Фото: Алексей Кунилов

С 6 февраля карантин по COVID-19 для школ и детсадов отменяют по всей России. Классы и группы будут закрывать, только если в коллективе болеет более 20 % детей.

Такие разъяснения дали в Роспотребнадзоре после вступления в силу нового постановления главного санврача.

"В связи со вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20 % и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было 1 заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка", — приводит телеграм-канал Минпросвещения РФ разъяснения Роспотребнадзора.

Постановлением также отменён карантин для контактных лиц. В новом документе отмечается, что если лечение пациента с коронавирусом длится от 7 дней и больше, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

Напомним, что в Свердловской области все школьники и студенты переведены на дистант до 16 февраля из-за роста числа заболевших коронавирусом. Новых решений власти региона пока не принимали.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.02.2022, 14:51 / Общество
Вячеслав Володин предложил законодательно защитить граждан от мошенников при покупке машин
06.02.2022, 13:34 / Спорт
Лыжник Александр Большунов принёс первое золото сборной России
06.02.2022, 13:25 / Общество
Ещё 180 тысяч россиян попали в официальную статистику по COVID-19
06.02.2022, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области впервые выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
06.02.2022, 13:00 / Общество
В школах и детсадах по всей России отменяют карантин по COVID-19