В Екатеринбурге упростили правила перевода детей в другой детский сад

Бронь места через сервис будет действовать в течение 6 рабочих дней. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сократили сроки на перевод детей из одного детского сада в другой. Узнать о наличии свободных мест в желаемых учреждениях теперь можно не за 30 дней, а за 5–10 минут.

Для этого на сайте администрации города запущен электронный сервис "Перевод в ДОО". Он доступен в личном кабинете. Сервис позволяет не только получить информацию о свободных местах в десяти детсадах в двух районах города, но и забронировать место в одном из них.

"Бронь места будет действовать в течение шести рабочих дней — три дня даётся на отчисление из дошкольной организации, куда ребёнок ходит, и три дня на зачисление в детский сад, по которому предоставлена информация о наличии свободного места", — пояснили в департаменте образования Екатеринбурга.

Услугой могут воспользоваться только екатеринбуржцы, чьи дети ходят в муниципальные детские сады.