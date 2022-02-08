Темы дня

Общество / Образование
8 февраля 2022, 14:36

Дистант в свердловских школах продлится до конца недели

Учитель в пустом классе в маске

Свердловские школьники и студенты переведены на дистант со 2 февраля. Фото: Алексей Кунилов

Ученики 2–8 классов останутся дома на дистанционном обучении до конца недели. После этого власти Свердловской области могут принять решение о выходе с дистанта.

"Решение будет приниматься исходя из эпидситуации", — отметил сегодня на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Напомним, что свердловские школьники и студенты переведены на дистант со 2 февраля. Ходить в школу продолжают только ученики 9–11-х классов. Изначально планировалось, что удалённое обучение продлится до 16 февраля. Дмитрий Козловских отметил, что дистант дал свои плоды — заболеваемость среди детей, особенно среди тех, кто учится дома, становится ниже.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что после вступления в силу нового постановления главного санврача карантин по COVID-19 для школ и детсадов отменяют по всей России. Классы и группы будут закрывать, только если в коллективе болеет более 20 % детей.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.02.2022, 16:47 / Общество
В Екатеринбурге до конца 2023 года перекроют улицу Февральской Революции
08.02.2022, 16:29 / Общество
Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений
08.02.2022, 15:29 / Спорт
Российский сноубордист Вик Уайлд взял бронзу на Олимпиаде в Пекине
08.02.2022, 15:17 / Общество
Екатеринбуржцам напомнили, куда сообщать о безнадзорных собаках
08.02.2022, 15:03 / Общество
Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды