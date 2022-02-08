Дистант в свердловских школах продлится до конца недели

Свердловские школьники и студенты переведены на дистант со 2 февраля. Фото: Алексей Кунилов

Ученики 2–8 классов останутся дома на дистанционном обучении до конца недели. После этого власти Свердловской области могут принять решение о выходе с дистанта.

"Решение будет приниматься исходя из эпидситуации", — отметил сегодня на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Напомним, что свердловские школьники и студенты переведены на дистант со 2 февраля. Ходить в школу продолжают только ученики 9–11-х классов. Изначально планировалось, что удалённое обучение продлится до 16 февраля. Дмитрий Козловских отметил, что дистант дал свои плоды — заболеваемость среди детей, особенно среди тех, кто учится дома, становится ниже.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что после вступления в силу нового постановления главного санврача карантин по COVID-19 для школ и детсадов отменяют по всей России. Классы и группы будут закрывать, только если в коллективе болеет более 20 % детей.