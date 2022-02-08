Дети из сети

Игорь Мороков уверен: доверительный тон поможет участников хартии убедить детей читать правильный интернет-контент Фото: Павел Ворожцов

8 февраля Свердловская область присоединилась к хартии «Цифровая этика детства». Применение этого свода правил позволит взрослым людям делиться опытом, чтобы защитить детей от опасного контента в Интернете. Кто, как и от чего конкретно будет спасать детей, разбиралась «Облгазета».

Убийства из сети

Не так давно двое российских подростков, не знакомых друг с другом, совершили самоубийство в прямом эфире разных соцсетей. Детей объединяло то, что они поставили фоном к видео, где они сводят счёты с жизнью, скандально известную песню (по этическим соображениям исполнителя и название композиции, где описан способ самоубийства, мы не публикуем).

Призывы поступать, как в песне, появлялись в марте 2021 года в популярной среди подростков социальной сети. Согласно данным Российского криминологического журнала, число киберпреступлений против несовершеннолетних только растёт. Как правило, это призывы к суициду под видом увлекательных квестов. К киберпреступлениям в последнее время добавились буллинг и мошенничество.

– Научить детей безопасности в Интернете, сделать так, чтобы они не стали жертвами буллинга или мошеннической деятельности в сети. Этот вопрос в последние годы стал одним из главных в обеспечении безопасности детей и подростков, – заявил заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

Осенью 2021 года подростки увлечённо смотрели корейский сериал. Как уверяют психологи, ребёнок может воспринять жестокое обращение с людьми как норму, а отрицательные же персонажи вполне могли показаться подростку привлекательными. Дети «вросли» в Интернет, отметила руководитель Свердловской региональной общественной детской организации «Каравелла» Лариса Крапивина.

– Пять лет назад по результатам масштабного исследования выяснилось: подростки проводят в интернете пять – шесть часов в день. По результатом прошлогоднего исследования подростки проводят в сети девять часов ежедневно. Во многом это связано с пандемией и необходимостью учиться на дистанте, – пояснила Лариса Крапивина.

Между тем увеличить родительский контроль – не всегда эффективная мера. Даже восьмилетний ребёнок зачастую легко обходит разные способы блокировки. Да и как контролировать, не нарушая личных границ? Учителя и родители не всегда знают ответ.

Не контроль

Хартия «Цифровая этика детства» – это этическая платформа и руководство к действию для организаций, компаний и объединений, работающих с детьми. В этом документе прописаны ориентиры и правила поведения, которые объединяют представителей общественности, государства, профессионального сообщества. Следование этим правилам поможет скоординировать усилия технических специалистов, педагогов и родителей, чтобы обеспечить благоприятную и безопасную для детей цифровую среду.

В ноябре 2021 года хартия «Цифровая этика детства» была разработана девятью крупнейшими компаниями России в области IT и медиаиндустрии.

Как пояснил «Облгазете» уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков, хартия – это ни в коем случае не орган очередного контроля.

– Это документ «мягкого права». Его выполнение обеспечивается за счёт механизмов саморегулирования. Взаимодействие с подростком должно выстраиваться на доверии. С его помощью можно убедить подростка покинуть деструктивную группу в любимой социальной сети.

Техническую сторону защиты детей от нежелательной информации возьмут на себя крупнейшие IT-компании. Хартию подписали поставщики мобильной связи и руководство популярных социальных сетей. Представители этих организаций подскажут педагогам и родителям, как посмотреть историю поисков ребёнка в браузере, как узнать, с кем он взаимодействовал, не подрывая доверия в семье, уверены авторы проекта. В конечном итоге эти меры помогут защитить детей от нежелательного контента.