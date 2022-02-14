В Свердловской области начался региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia

В состязаниях участвуют более 800 человек. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале стартовал X открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В этом году он проходит на 23 площадках колледжей и техникумов региона.

В состязаниях участвуют более 800 человек. Они соревнуются по 98 компетенциям основного состава и 32 компетенциям юниорской возрастной группы. В их числе "Графический дизайн", "Администрирование отеля", "Лазерные технологии", "Столярное дело", "Технологии моды", "Кузовной ремонт".

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, есть все основания говорить, что движение WorldSkills в регионе — перспективный и востребованный проект, как и программа "Уральская инженерная школа".

"Мы уже провели перенастройку системы образования, создали множество технических кружков и секций для детей, повысили престиж рабочих и инженерных профессий, — сказал он. — Сейчас наша задача — закрепить эти тенденции. Сборная Свердловской области стабильно входит в число лидеров WorldSkills. Рад, что сохраняются добрые традиции чемпионата — высокий профессионализм, честность и открытость соревнований.

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов подчеркнул, что чемпионат не просто площадка, где любой желающий может продемонстрировать своё мастерство. Для каждого из участников соревнования выполняют роль агента в профессиональной специализации. Благодаря этому он приобретает осознание собственной компетентности.

"Соревнуясь, вы проверяете свои навыки, обмениваетесь опытом со сверстниками, находите новых друзей и, что особенно важно для начинающего специалиста, можете продемонстрировать свои возможности потенциальным работодателям", — заявил Роберт Уразов, обращаясь к участникам чемпионата.

Напомним, что открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — составная часть движения "Молодые профессионалы". Свердловчанам, занявшим призовые места в финале национального чемпионата, и их наставникам губернатор присуждает премии. Так, обладатели золотой медали получают 150 тысяч рублей, серебряной — 125 тысяч, бронзовой — 100 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года "Областная газета" рассказывала, что ученик екатеринбургского лицея № 128 Денис Дуганов завоевал бронзовую медаль на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Это самое масштабное соревнование в России среди специалистов отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет и юниоров-школьников до 16 лет. Также мы сообщали о том, как проходил предыдущий в этом году проходил региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).