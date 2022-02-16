Темы дня

Общество / Образование
16 февраля 2022, 10:28

Свердловские власти рассмотрят вопрос о выходе с дистанта студентов колледжей

Девушка учится на дистанте

На следующей неделе студенты колледжей и техникумов могут вернуться к очным занятиям. Фото: Алексей Кунилов

Завтра с дистанта выходят учащиеся 2–8-х классов. На следующей неделе свердловские власти рассмотрят вопрос о возвращении с удалёнки студентов колледжей и техникумов.

"Если ситуация со снижением заболеваемости коронавирусом будет благоприятна, то на следующей неделе власти рассмотрят вопрос о возобновлении занятий в колледжах и училищах. Вузы принимают решения о выводе студентов на очное обучение по рекомендации своих учредителей — федеральных министерств", — рассказал сегодня на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он отметил, что дистант, введённый в школах в начале февраля, привёл к положительным результатам. Однако заболевшие ковидом среди детей есть. В целом ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2022, 13:04 / Общество
Жители Первоуральска выбрали три общественные площадки для благоустройства в 2023 году
16.02.2022, 12:51 / Общество
В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося утопить в унитазе 15 килограммов каннабиса
16.02.2022, 12:29 / Общество
Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию с пострадавшими от банды "подростков-южан"
16.02.2022, 11:50 / Общество
В хирургическом отделении Берёзовской ЦГБ вновь открыли ковидный госпиталь
16.02.2022, 11:20 / Общество
Свердловское минцифры запускает сервис видеоконсультаций с врачами