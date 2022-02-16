Свердловские власти рассмотрят вопрос о выходе с дистанта студентов колледжей

На следующей неделе студенты колледжей и техникумов могут вернуться к очным занятиям. Фото: Алексей Кунилов

Завтра с дистанта выходят учащиеся 2–8-х классов. На следующей неделе свердловские власти рассмотрят вопрос о возвращении с удалёнки студентов колледжей и техникумов.

"Если ситуация со снижением заболеваемости коронавирусом будет благоприятна, то на следующей неделе власти рассмотрят вопрос о возобновлении занятий в колледжах и училищах. Вузы принимают решения о выводе студентов на очное обучение по рекомендации своих учредителей — федеральных министерств", — рассказал сегодня на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он отметил, что дистант, введённый в школах в начале февраля, привёл к положительным результатам. Однако заболевшие ковидом среди детей есть. В целом ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась.