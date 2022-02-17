17 февраля учащиеся 1–8-х классов свердловских школ возвращаются за парты

Если после возвращения детей в школы не начнётся взрывной рост заболеваемости, власти рассмотрят отмену дистанта и для колледжей. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области школьники, которые больше недели сидели на дистанте, сегодня возвращаются за парты. У первоклассников закончились дополнительные каникулы.

Вопрос о возвращении с удалёнки студентов колледжей и техникумов свердловские власти рассмотрят на следующей неделе. Об этом накануне заявил замгубернатора Павел Креков. Он также напомнил, что вузы принимают решения о выводе студентов на очное обучение по рекомендации своих учредителей — федеральных министерств.

"По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнёт постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант. <...> Если после возвращения детей в школы не начнётся взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дистанта и для колледжей", — отмечал ранее губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, уже с 12 февраля дети вернулись на занятия в кружки и секции, в том числе спортивные.