В 2022 году поступить на бюджетные места в российских вузах смогут почти 600 тыс. абитуриентов

Количество бюджетников растёт в российских университетах ежегодно. Фото: Алексей Кунилов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, сколько бюджетных мест в вузах предусмотрено в 2022 году. По его словам, поступить в университеты на бесплатной основе смогут 588 тыс. абитуриентов.

Об этом Дмитрий Чернышенко заявил в ходе пресс-конференции 17 февраля.

"В этом учебном году — это 2022–2023 учебный год — на бюджет смогут поступить 588 тыс. молодых людей, и в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тыс. мест больше, чем это было в предыдущую приёмную кампанию", — передаёт слова вице-премьера ТАСС.

Дмитрий Чернышенко добавил, что количество бюджетников растёт в российских университетах ежегодно. При формировании числа бюджетных мест учитываются показатели госпрограмм, запросы рынка и востребованность профессиональных кадров в регионах.

"Для нас важно, чтобы студенты могли получить доступное качественное образование в своём родном крае, чтобы их работа, их деятельность продолжилась именно там, где они обучались, поскольку очень важно, чтобы спрос на специалистов был сформирован прежде всего в самом же субъекте, где находится и высшее учебное заведение", — сказал вице-премьер.

Напомним, в ноябре прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил квоты приёма в вузы по целевому обучению на 2022 год. Власти намерены и дальше обеспечивать больницы и поликлиники новыми кадрами.

Кроме того, уже в феврале этого года кабмин утвердил постановление о расширении программы бесплатного переобучения граждан. Согласно документу, в нынешнем году пройти бесплатное переобучение по востребованным профессиям смогут не только люди старше 50 лет и женщины с младенцами, но и граждане в возрасте до 35 лет включительно.