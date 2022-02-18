Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта в школах, колледжах и техникумах с 21 февраля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс поправки в указ об особом режиме, введённом в регионе из-за коронавируса. Новым документом глава Среднего Урала отменил дистант в школах, колледжах и техникумах.
Указ № 60-УГ содержит только две строки: "Пункт 19-1 признать утратившим силу. Настоящий указ вступает в силу с 21 февраля". Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации Свердловской области.
Пункт 19-1 включал в себя рекомендации о переводе на дистанционную форму обучения учеников 2-8 классов школ и гимназий, государственных и частных колледжей и техникумов, а также учеников организаций дополнительного образования.
Напомним, уже с 12 февраля дети вернулись на занятия в кружки и секции, в том числе спортивные.
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