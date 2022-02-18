Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта в школах, колледжах и техникумах с 21 февраля

Глава Среднего Урала отменил дистант в школах, колледжах и техникумах. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс поправки в указ об особом режиме, введённом в регионе из-за коронавируса. Новым документом глава Среднего Урала отменил дистант в школах, колледжах и техникумах.

Указ № 60-УГ содержит только две строки: "Пункт 19-1 признать утратившим силу. Настоящий указ вступает в силу с 21 февраля". Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации Свердловской области.

Пункт 19-1 включал в себя рекомендации о переводе на дистанционную форму обучения учеников 2-8 классов школ и гимназий, государственных и частных колледжей и техникумов, а также учеников организаций дополнительного образования.

Напомним, уже с 12 февраля дети вернулись на занятия в кружки и секции, в том числе спортивные.