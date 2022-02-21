Свердловская область привлекла на строительство нового кампуса УрФУ 5 миллиардов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина регион привлёк пять миллиардов рублей на строительство современного кампуса мирового уровня для УрФУ. По словам главы региона, в проект готовы вложиться крупнейшие предприятия и бизнесмены Урала.
Планируемый кампус Уральского федерального университета будет включать в себя пять суперсовременных общежитий, тренировочное поле с беговыми дорожками, медицинский и общественный центры, корпусы для институтов УрФУ и СУНЦа с трансформируемыми аудиториями, коворкинг-зонами, учебными лабораториями и конференц-залами.
"Пользоваться этим смогут одновременно 7700 человек. Я очень горжусь этим проектом! Мне кажется, получится круто, даже немного завидую студентам. В мое время такого не было", — пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
По словам губернатора, о своём намерении вложиться в строительство кампуса заявили компании ЕВРАЗ, УГМК, РМК и Дмитрий Алтушкин лично. Также сегодня Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве при создании кампуса с председателем совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским.
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