С каждым годом контрольные цифры приёма в вузах растут, а желающих поступать на целевое обучение больше не становится Фото: Галина Соловьёва

Уральские абитуриенты не стремятся поступать на целевые места в вузы

Ректоры уральских вузов отмечают снижение интереса абитуриентов к целевому обучению. Ежегодно выделенные квотами места не заполняются даже наполовину, а способности тех, кто всё-таки приходит учиться, не соответствуют требуемому уровню. У работодателей и представителей высшей школы есть видение того, как изменить ситуацию, но пока трудно сказать, будут ли предложенные способы эффективными.

Если не хватило баллов на бюджет

Речь о несовершенстве действующей системы целевого набора в вузы зашла на недавнем совместном заседании комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по промышленности и Совета ректоров вузов Свердловской области.

Довольно резко о проблеме высказался ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин:

– В текущем учебном году в УрГЭУ был открыт приём на 26 целевых бюджетных мест, а заключили мы только два договора. Подобные данные я попросил предоставить и из других хозяйственных вузов. Там похожая ситуация. В Уральском государственном горном университете – при том, что горная отрасль востребована на Урале – в этом году вообще было 72 места, а поступили только трое. Не идут, не хотят! Система выделения целевых бюджетных мест себя изжила.

Так происходит, потому что абитуриентам достаточно имеющихся мест, где высшее образование можно получить бесплатно. В Екатеринбурге сейчас насчитывается более двух десятков вузов и их филиалов. С каждым годом в них открывается всё больше бюджетных мест, появляются новые направления подготовки. Так что абитуриентам просто незачем связывать себя с конкретным работодателем. Им хочется, чтобы после выхода из университета они сами могли выбрать для себя лучшее место работы из всех предложенных вариантов.

А вот в вузах ждут студентов, которые сразу твёрдо знают, чего хотят. Так говорит ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров:

– В УрФУ постоянно увеличиваются контрольные цифры приёма. В этом учебном году мы набрали по всем направлениям подготовки 7,5 тысячи человек только на бюджетную форму, а в следующем учебном году должны принять уже 9 тысяч. Но нам важно не просто набрать большое количество студентов, важно найти людей, которые нацелены на конкретного работодателя, которые знают, зачем идут учиться.

Пока же получается, что целевиками становятся преимущественно те, кому не хватило баллов на бюджетное место. Для таких целевое обучение – единственный шанс получить высшее образование. По словам ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун, ребята, которые приходят на место по целевому обучению, имеют низкий уровень подготовки, и преподавателям нужно прилагать большие усилия, чтобы подтянуть их знания.

«Приманки» для абитуриентов

Чтобы исправить такое положение дел, в Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей предложили расширить льготы для студентов-целевиков. Сейчас гарантии целевого набора состоят в основном только в предоставлении рабочего места после обучения. В СОСПП считают, что этого недостаточно. Там предлагают, чтобы работодатели шире использовали «приманки» для абитуриентов, которые сейчас имеют статус дополнительных бонусов в некоторых организациях:

помощь в поиске жилья и компенсация части затрат на него;

увеличенный размер стипендии;

оплата проезда к месту обучения и компенсация транспортных расходов для иногородних студентов.

Для того чтобы продемонстрировать заинтересованность предприятия в лучших кадрах, необходима не только их материальная поддержка, но и помощь в освоении специальности: работа с менторами от предприятия, участие в корпоративных мероприятиях и научно-исследовательских работах, трудоустройство с частичной занятостью начиная с третьего курса. Этот период студенту могут засчитывать в срок отработки.

Некоторые работодатели пошли ещё дальше. Например, УГМК создало собственный Технический университет, где готовят высококвалифицированные кадры для металлургической промышленности. Лучшим выпускникам вуза после его окончания – работа гарантирована.

О том, как улучшить показатели целевого набора высказался Виктор Кокшаров. УрФУ как федеральный вуз может самостоятельно утверждать собственные образовательные стандарты и делает это по заказам работодателей. Он рассказал и о проектной деятельности:

– Наши студенты с первого курса должны участвовать в проектах, которые заказывают промышленные предприятия. В УрФУ уже более 1 000 проектов реализуется, но нам кажется, что предприятия могли бы быть более активными в этой деятельности. С её помощью мы могли бы привлечь к вам студентов.

Возможно, предложенные меры и помогут замотивировать ребят с сильным потенциалом активнее поступать на целевое обучение, но для этого работодателям придётся для начала применить новые льготы в отношении уже проходящих обучение слабых студентов, то есть ещё больше платить за них. Вряд ли руководители предприятий захотят это делать.

Предложения о способах усовершенствования работы с целевиками, сформированные СОСПП, будут сначала изучены и скорректированы региональными профильными министерствами, а затем их должны направить на федеральный уровень для внесения изменений в нормативно-правовые акты.