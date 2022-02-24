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Общество / Образование
24 февраля 2022, 16:15

В Свердловской области ищут директора для "губернаторского лицея"

Кресло и портфель

В регионе открыли конкурс на место директора "губернаторского лицея". Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в 2023 году откроется "губернаторский лицей". В регионе объявили конкурс на должность директора учреждения.

К участию в конкурсе допускаются только претенденты с опытом работы в качестве директора или заместителя директора образовательной организации не менее трёх лет. Также им необходимо подготовить эссе на тему "Что я могу сделать для "губернаторского лицея".

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, всего будет три этапа. На первом испытании конкурсанты должны будут за неделю с 3 по 10 марта придумать концепцию развития работы и защитить её. Затем претенденты на место директора будут проходить деловую игру, в которой продемонстрируют навыки управления командой, в том числе в кризисной ситуации, стрессоустойчивость и стратегическое мышление. Завершающим этапом станет интервью с каждым из кандидатов.

По итогам конкурса жюри выберет трёх финалистов — один из них и станет директором образовательного учреждения.

Как писала "Областная газета" ранее, постановление о создании нетипового образовательного учреждения "губернаторский лицей" глава Среднего Урала подписал в марте 2021 года. Проект школы прошёл госэкспертизу в августе. Полномочия учредителя лицея возложены на региональное министерство образования и молодёжной политики.

Концепция будущего лицея значительно отличается от типовых проектов городских школ. Помещения в здании будут многофункциональными и трансформируемыми, а пространства — проницаемыми. Создавать различные пространства для учёбы и творчества позволят раздвижные перегородки на специальных рельсах и эргономичная мебель. На прошлой неделе Свердловская область получила первый транш на строительство "губернаторского лицея". Его размер составил 310 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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