ЕГЭ в Свердловской области сдадут более 20 тысяч выпускников

Традиционно выпускникам предстоит сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале в Едином государственном экзамене — 2022 примут участие более 20 тысяч выпускников. Речь идёт о нынешних 11-классниках и о выпускниках прошлых лет.

Как рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, подготовка к ЕГЭ уже началась. В регионе готовят наблюдателей и наблюдательные пункты.

"Ребята уже прошли региональные тренировочные мероприятия по прохождению процедуры. Впереди нас ждёт ЕГЭ для родителей — отличная акция, позволяющая родителям выпускников ознакомиться с заданиями и требованиями экзамена", — передаёт его слова областной департамент информполитики.

Традиционно выпускникам предстоит сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. К первому готовятся более 18 тысяч человек, ко второму, который разделён на базовый и профильный уровни, — 9077 и 9313 участников соответственно.

Среди предметов по выбору самым популярным вновь стало обществознание. Его планируют сдать 9938 выпускников. На втором месте оказалась информатика и информационно-коммуникационные технологии, впервые обогнав физику. Её предпочли более 4 тысяч человек.

Кстати, всю актуальную информацию по ЕГЭ-2022 можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений. Там же есть демоверсии контрольно-измерительных материалов по всем предметам.

Ранее "Областная газета" писала о том, что Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали приказы о расписании экзаменов для 9-классников и 11-классников. ЕГЭ пройдёт с 21 марта по 2 июля, ОГЭ — с 21 апреля по 2 июля.

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