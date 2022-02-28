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Общество / Образование
28 февраля 2022, 18:00

В Свердловской области стартует онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников

  Юлия Пастух
Дети у банкомата

Новый блок задач олимпиады посвящён теме "Деньги и экология". Фото: Галина Соловьёва

Свои знания проверят ученики 1–9-х классов. В этом году состязания дополнены темой "Деньги и экология".

1 марта 2022 года в Свердловской области стартует Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9-х классов. Задания олимпиады посвящены базовым финансовым знаниям и основаны на конкретных примерах из повседневной жизни, включая приёмы мошенников и маркетинговые уловки. Кроме того, в состязания традиционно включены задачи по планированию личных сбережений и расходов, а также безопасному пользованию банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств. Новый блок испытаний посвящён теме "Деньги и экология", передает департамент информполитики Свердловской области.

"Умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм и экономической рациональности становится одним из важнейших навыков как будущего специалиста, так и личности в целом. Кроме того, в регионе ведётся работа по повышению квалификации педагогов в направлении предметных дисциплин, связанных с финансовой грамотностью. Подобные программы и проекты разработаны на базе Института развития образования, Уральского филиала РАНХиГС и УрГЭУ. Также привлекаются образовательные организации, которые реализуют дополнительные профессиональные направленные на решение вопросов повышения финансовой грамотности педагогов и обучающихся", –  сказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Стоит отметить, в 2021 году в олимпиаде приняли участие более 17 тысяч свердловских школьников.

Областная газета Свердловской области

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