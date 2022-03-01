Путевки в лето

Оздоровить детей и развить их таланты смогут тысячи уральцев. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сегодня начался приём заявок на получение путёвки в оздоровительный лагерь. В этом году школьники Уральской столицы смогут отдохнуть не только летом, но и на весенних каникулах. Как получить путёвку и во сколько обойдётся отдых ребёнка, посчитала Дарья ПОПОВИЧ.

Прежде всего в загородных лагерях действуют ковидные ограничения, от 100-процентной заполняемости решено отказаться, примут только 75 процентов детей от обычного количества. Помещения будут регулярно обрабатываться для защиты от инфекции, предусмотрена телеметрия. Обязательное требование к сотрудникам мест отдыха детей – вакцинация от ковида и ПРЦ-тесты.

Массовые мероприятия также под запретом, поэтому для отдыхающих школьников придумали другие развлечения, для которых не требуется участия большого количества детей. Основной упор будет сделан на развитие, рассказал начальник департамента образования администрации Екатеринбурга КонстантинШевченко.

«Мы планируем провести эту кампанию в тематических и профильных сменах, для того, чтобы была составляющая не только оздоровления наших детей, но и освоение проектных навыков. Тематические смены традиционно нравятся детям. Это лидерские курсы, а ещё экологические, спортивные, инженерно-технологические направления. Всё то, что развивает детей, и то, что не всегда удаётся сделать в условиях школы», – сказал он.

Ещё одно изменение этого года – короткие смены: если раньше дети уезжали в загородный лагерь на три недели, то сейчас можно отдохнуть и неделю, всё зависит от желания родителей. Выбрать смену и лагерь для своего ребёнка можно при заполнении заявления.

– Этим летом на территории Свердловской области заработают 18 загородных лагерей для детей из Екатеринбурга. 131 городской лагерь будет запущен на базе школ Уральской столицы. Кроме того, дворец «Одарённость и технологии» запустит городской лагерь. Смены будут работать и в учреждениях дополнительного образования, – пояснил Константин Шевченко. Также можно записать ребёнка на весенние каникулы в городской лагерь. Смены будут профильными: спортивными, инженерными, экологическими и так далее. Для записи ребёнка необходимо обращаться в администрацию своего района.

Многодетная мама Нина Тювякина уже определилась, где будет отдыхать её восьмилетняя дочь, причём программа у второклассницы этим летом планируется насыщенная – сначала в городском, затем в загородном лагере.

– Я сейчас провожу много времени с десятимесячным малышом, поэтому просто физически не смогу водить старшую дочь везде, где ей было бы интересно. Но я не хочу, чтобы мой ребёнок просто сидел дома с телефоном или слонялся по двору! В нашем лицее во время летней смены предусмотрены занятия, развлечения, походы в кино, в театр. После школьного лагеря она сделает небольшой перерыв. Потом поедет в загородный лагерь для оздоровления, – объясняет мама троих детей. По её словам, загородный лагерь она выбирает, исходя из отзывов других родителей. А благодаря субсидиям такой отдых не ударит по бюджету многодетной семьи.

Подать заявление на предоставление путевки родители могут несколькими способами. Самый простой – через портал «Госуслуги». Подробные инструкции, как написать заявление онлайн, есть на сайте муниципалитетов Свердловской области. Документы можно предоставить лично – в МФЦ и ЦМУ, а также в школу, если лагерь будет работать на базе образовательного учреждения.

В администрации города Екатеринбурга подчёркивают: чтобы родителям легче было подавать заявление, в середине февраля был проведён пробный приём документов через портал «Госуслуги». Народное тестирование показало, как работает система, и позволило устранить все недочёты. Всего было подано 1 216 заявлений. Сейчас все они аннулированы. Родителям, которые хотят записать своего ребёнка в летний лагерь, нужно подать заявление заново.

В этом году оздоровительная кампания коснется около 80 процентов свердловских школьников. Это более 430 с половиной тысяч ребят. Все они получат возможность отдохнуть в городских и загородных лагерях, санаториях.

В Свердловской области зарегистрировано:

70 загородных оздоровительных лагерей;

24 санатория;

1 092 городских лагеря дневного пребывания;

64 лагеря труда и отдыха;

5 палаточных лагерей.

В Екатеринбурге заявление на предоставление путёвок принимают: в загородные лагеря — с 1 по 15 марта (на все смены)

в санатории — с 15 по 29 апреля (на все периоды)

в городские лагеря – с 5 по 19 марта (на все смены).

Единые дни приёма заявителей в образовательных организациях: 10 марта 2022 (четверг) – 08:00 – 20:00; 15 марта 2022 (вторник) – 08:00 – 20:00; 17 марта 2022 (четверг) – 16:00 – 20.00.

СТОИМОСТЬ Средняя полная стоимость путевок в муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря: 21 день – около 30 000 рублей; 14 дней – около 21 000 рублей; 7 дней – около 10 000 рублей. Средняя родительская плата составляет (за вычетом субсидии из полной стоимости): 21 день – около 10 800 рублей; 14 дней – около 8 200 рублей; 7 дней – около 3 600 рублей. Стоимость путёвок в городские детские оздоровительные лагеря составляет: 21 день – 3 943 рубля; 7 дней – 1 455 рублей. Родительская плата за путёвку в городской лагерь составит (за вычетом субсидии из полной стоимости): 21 день – 1 277,4 рубля; 7 дней – 418 рублей.

Субсидированная стоимость: Можно отправить ребёнка от шести до 18 лет (не включительно) в загородный лагерь по субсидированной путёвке. Это можно сделать один раз в год. Родитель оплачивает не полную стоимость путёвки, а какую-то часть от неё. Например, при средней стоимость путёвки в загородный лагерь около 30 тысяч рублей, субсидированная стоимость составит примерно десять тысяч рублей. Поехать в загородный лагерь по субсидированной стоимости можно только один раз за лето. За вторую поездку нужно заплатить полную стоимость. При этом можно отправить ребёнка в городские лагеря по субсидированной стоимости неограниченное количество раз. Субсидированная стоимость для многодетных родителей – ниже. При подаче заявления этой категории льготников необходимо выбрать в разделе «Льготы» статус «Многодетная семья».