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Общество / Образование
1 марта 2022, 12:00

Студенты УрФУ из ДНР и ЛНР получат поддержку

здание УрФУ

В УрФУ учатся более 60 студентов из Донецка и Луганска. Фото: Галина Соловьёва

В Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина (УрФУ) окажут материальную помощь студентам из ДНР и ЛНР. Речь идёт об учащихся, которые находятся в Екатеринбурге.

В пресс-службе вуза также сообщили, что готовы оказать гуманитарную помощь студентам и сотрудникам вузов Донбасса.

В УрФУ учатся более 60 студентов из Донецка и Луганска. Большая часть сейчас находится на дистанте. Несколько человек посещает пары в уральской столице.

Отмечается, что учёный совет университета выразил поддержку политике президента и правительства РФ, направленной на обеспечение гарантий безопасности нашей страны.

"Университетское сообщество не может оставаться безучастным наблюдателем процесса вытеснения русского языка, русской культуры с территории, связанной с Россией неразрывным родством, и уничтожения людей, уважающих свои традиции, историю, проверенные временем ценности", — сказано в заявлении.

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Областная газета Свердловской области

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