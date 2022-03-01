Трещина в школе – не повод для каникул

Здание школы сдали в эксплуатацию в 1982 году, учреждение может вместить 192 ученика Фото: Михаил Дудин

В Артёмовском районе (село Писанец) закрыли на неопределённый срок единственную школу, сообщила муниципальная газета «Егоршинские вести». В здании образовалась трещина, причём сквозная – от кровли до фундамента. Из-за угрозы обрушения занятия в школе приостановлены. Пока 24 ребёнка, посещающие школу, будут учиться в учебном заведении в посёлке Сосновый Бор.

Раскололась пополам

Село Писанец находится в 16 километрах от города Артёмовский, на территории проживают почти 600 человек. Центр села – школа №16, где учатся 24 ребёнка. В школе же располагаются сельский клуб и библиотека.

Образовательное учреждение было построено в 1980-е годы, капитального ремонта в нём никогда не было. Изношенные конструкции привели к тому, что в двухэтажном здании образовалась трещина. Она прошла через библиотеку, лестничный пролёт, актовый зал и один из учебных классов. Разлом шириной пять сантиметров фактически расколол школу надвое.

– Здание стоит на плотном грунте, а в проблемной части строения грунт насыпной. Возможно, дожди размыли грунт и образовались пустоты, – предположил глава Артёмовского ГО Константин Трофимов.

«По всему периметру нет водостоков, и отмостка в плачевном состоянии. На входе, где образовалась трещина, проседание отмостки составляет 20 сантиметров. Дожди, таяние снега и перепады температур тоже могли стать причиной случившегося», – написали «Егоршинские вести» со ссылкой на замглавы округа по ЖКХ Александра Миронова.

На учёбу – к соседям

Точную причину ЧП должна установить экспертиза, но на это может уйти несколько месяцев. Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть аварийное здание. Дети уже несколько недель ездят на учёбу в другой населённый пункт.

– Учащимся выделен специальный автобус, он возит их в школу в посёлок Сосновый Бор – это почти 9 километров от Писанца. А после учёбы привозит домой, – сообщила директор писанской школы №16 Анна Березина.

Как сообщили в мэрии Артёмовского ГО, на треснувшем здании установлены специальные маячки – чтобы контролировать степень разрушения. Они должны показать, будет ли пролом расти дальше. Понятно, что школе нужен капитальный ремонт или даже масштабная реконструкция, говорят чиновники. И над проектом нужно работать уже сейчас.

– Нужно чётко экономически обосновать это. Иначе мы не сможем попасть в областные программы, а за счёт средств района нам ремонт не потянуть, – заявил председатель муниципальной думы Владимир Арсёнов.

Без школы нет села

– Ремонт займёт несколько лет, но если его не сделать, наша территория просто умрёт, – говорит сельская общественница Анастасия Домрачева. – Школа – это центр села, даже улица, где она стоит, называется Школьная. Если закрыть её, мы останемся без образования и культуры. Для территории, для наших детей это финал.

Мэр Артёмовского ГО Константин Трофимов озвучил свою позицию:

– Считаю, что бросать школу нельзя, очередной «памятник» нам не нужен. А вот создать комплексный центр на базе школы необходимо. Писанец всегда был силён в настольном теннисе, так что надо восстановить в школе секцию. Объединить усилия культуры, образования и спорта.

Спасать будем всё равно

На момент вёрстки номера стало известно: школу в Писанце предварительно обследовали эксперты из Нижнего Тагила. Они констатировали: часть помещений, где располагается актовый зал и библиотека, использовать никак нельзя. Трещина проходит рядом с ними, и риск обрушения очень высок. А вот помещения в другой части школы, вдали от пролома, вполне можно использовать.

– В ближайшее время в село выедет комиссия, будем решать, что из аварийных помещений можно перенести в безопасную зону, – сказал «ОГ» Константин Трофимов. – То есть библиотека, культурный центр работать будут. Затем мы заказываем полноценную экспертизу здания, чтобы понять, какой объём ремонтно-восстановительных работ необходим. Дети пока будут ездить учиться в Сосновый Бор. Школу в Писанце однозначно нужно сохранить, ни о какой ликвидации образовательного учреждения речи не идёт.

Прежде чем начать капремонт в школе, нужно получить заключение госэкспертизы. Сроки её пока не озвучиваются Фото: Михаил Дудин

Похожий случай Месяц назад «ОГ» рассказывала о школе в посёлке Красногвардейском, который тоже входит в Артёмовский ГО и располагается в 12 километрах от села Писанец. В образовательном учреждении, где долгое время не было капремонта, обрушился потолок. Прокуратура потребовала закрыть учреждение. И целый год, пока шла реконструкция здания, почти 400 поселковых детей ездили на учёбу в Сосновый Бор (см. материал «Ремонт для дружбы» в №15 от 28.01.2022 г.)