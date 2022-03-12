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12 марта 2022, 15:20

Названо имя директора "губернаторского лицея" в Свердловской области

Названо имя директора "губернаторского лицея" в Свердловской области

Победительнице сделают официальное предложение возглавить лицей. Пока идёт его строительство, Елена Белова намерена продолжить руководить школой № 43. Фото: пресс-служба холдинга "Форум-групп"

Директором "губернаторского лицея" в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга станет Елена Белова. Сейчас она возглавляет школу № 43 в столице Урала.

Имя победителя назвал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. За кресло руководителя образовательного учреждения боролись 22 кандидата. Это директора и их замы школьных и дошкольных учреждений из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Москвы.

Конкурсанты прошли три этапа испытаний. Они писали эссе на тему "Что я могу сделать для "губернаторского лицея", представляли концепцию его развития на 5 лет, участвовали в деловой игре и давали интервью. Все участники включены в кадровый резерв свердловского минобразования и смогут сформировать управленческую команду лицея.

В финал вышли три представителя из Екатеринбурга. Это директор МБОУ СОШ № 20 Сергей Сомов, директор МАОУ гимназия № 155 Валентина Комолова и Елена Белова. Победительнице сделают официальное предложение возглавить лицей. Пока идёт его строительство, Елена Белова намерена продолжить руководить школой № 43 и параллельно начинать формировать новую команду.

Будущий директор "губернаторского лицея" в Солнечном рассказала, что победу ей принесла концепция развития учреждения, где она сделала акцент на тренде перехода от образовательной системы к образовательной экосистеме. Известно, что она уже 27 лет работает в системе образования, в том числе 8 из них возглавляет школу № 43 с углублённым изучением отдельных предметов. В 2017 году она вошла в ТОП-10 лучших руководителей школ на Всероссийском конкурсе "Директор школы".

"Главное отличие этой концепции от традиционной образовательной системы в том, что в ней много участников по принципу разнотипности – это девелопер, вузы, ссузы, родительское сообщество, масс-медиа и бизнес, все могут войти в образовательное пространство лицея. И не на уровне традиционного партнёрства, а как полноценные участники, которые могут проектировать его образовательную программу. То есть брать на себя ответственность за его результаты. Это такая модель взаимодействия в жизни в современном мире, которая переходит в школу", передаёт пресс-служба холдинга "Форум-групп" слова Елены Беловой.

Как писала "Областная газета" ранее, постановление о создании нетипового образовательного учреждения "губернаторский лицей" глава Среднего Урала подписал в марте 2021 года. Проект школы прошёл госэкспертизу в августе. Полномочия учредителя лицея возложены на региональное министерство образования и молодёжной политики.

Концепция будущего лицея значительно отличается от типовых проектов городских школ. Помещения в здании будут многофункциональными и трансформируемыми, а пространства — проницаемыми. Создавать различные пространства для учёбы и творчества позволят раздвижные перегородки на специальных рельсах и эргономичная мебель. Ранее Свердловская область получила первый транш на строительство "губернаторского лицея". Его размер составил 310 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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