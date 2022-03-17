"Единая Россия" предложила признать дипломы и учёные степени ЛДНР

Жители ЛДНР смогут беспрепятственно учиться и устраиваться на работу на территории РФ. Фото: Галина Соловьёва

"Единая Россия" предложила признавать дипломы и учёные степени, полученные в ЛНР и ДНР. Жители этих народных республик смогут учиться и устраиваться на работу на территории РФ.

Это сыграет важную роль в формировании единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса, считает председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва.

"Как известно, люди, получившие образование на территории ДНР и ЛНР, не могли устроиться на работу по своим дипломам на Украине. Это яркий пример русофобии и дискриминации по отношению к инакомыслящим, Киев уже давно фактически отказал жителям республик в праве на образование и работу", — отметила она.

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