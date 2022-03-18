Мэрия Екатеринбурга опубликовала список школ по прописке

Приём заявлений в первые классы на 2022/2023 учебный год в уральской столице стартует 1 апреля. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о закреплении территорий за школами. В образовательные учреждения, согласно списку, родители первоклашек начнут подавать заявления с 1 апреля. Прежде всего, документы будут принимать по прописке.

К постановлению прилагается список школ, закреплённых за каждой улицей Екатеринбурга. Например, большинство тех, кто проживает в новом, восьмом районе города — Академическом — пойдут в этом году в образовательные учреждения № 16, 19, 23, 25, 31, 79. С полным списком школ по прописке во всех районах столицы Урала можно ознакомиться здесь.

Документ вступил в силу. Контроль за его исполнением возложен на вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву.

Добавим, что при отсутствии в указанных перечнях территории, на которой проживают школьники, их родители могут обратиться в районное управление образования. В течение 10 рабочих дней специалисты должны будут определить общеобразовательное учреждение с учётом его территориальной доступности и заполняемости.