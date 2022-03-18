Отставить панику: школу в Верхней Синячихе никто не бросил

Родители переживают, что обломки штукатурки могут упасть на детей. Фото: Редакция портала «Алапаевск Ньюс»

Жители Верхней Синячихи (Алапаевский район) заявили, что в посёлке разрушается здание школы № 3, где учатся 809 детей. На портале «Алапаевск Ньюс» родители учеников разместили большой пост и призвали чиновников обратить внимание на проблему. В редакцию «ОГ» тоже поступило несколько звонков – сельчане попросили нас разобраться в ситуации. Автор этого материала выяснила: здание школы действительно требует ремонта, и местные власти его уже запланировали. Цена вопроса – 20 млн рублей.

Штукатуркой – по голове

Школа № 3 в Верхней Синячихе – крупнейшее образовательное учреждение во всём Алапаевском районе. Здание школы построили в 1976 году, капитального ремонта в нём никогда не было, между тем количество учащихся постепенно росло. Сегодня сооружение выглядит весьма непрезентабельно, и это видно невооружённым глазом, утверждают жители.

– С фасада сыплется штукатурка, в некоторых местах уже кирпич просматривается. По всему зданию такие проплешины. Куски штукатурки валяются под ногами у детей, места разрушения никто ничем не оградил, – сообщили «ОГ» по телефону жительницы Марина Архипова и Наталья Разумова.

«Заниматься ремонтом никто не собирается, видимо, ждут жертв. Кому на голову упадёт следующий кусок штукатурки — знает только Бог. Планируем обратиться в прокуратуру, так как фасад школы и прилегающая к ней спортивная площадка находятся в ужасном состоянии», – написали родители на портале «Алапаевск Ньюс».

А внутри всё красиво

Директор школы Юлия Болдышевская комментировать ситуацию отказалась – попросила официальный запрос. Связаться с начальником районного управления образования Андреем Леонтьевым тоже не удалось: на все наши звонки в приёмной отвечали, что он занят. На связь вышла только спикер думы Алапаевского района Ольга Бычкова, с 2004 по 2021 год она возглавляла данное образовательное учреждение.

Ольга Николаевна рассказала, что несколько лет назад в Верхней Синячихе планировалось построить новую школу, куда пошли бы дети из школы № 3 и ещё одной сельской школы. Это позволило бы организовать учебный процесс в одну смену, как того требуют областные власти. Но предварительная стоимость проекта составила 800 млн рублей, в региональную программу муниципалитет не попал, и от этой затеи пришлось отказаться.

Вопрос решили по-другому: в самом здании 3-й школы сделали перепланировку (благо там очень широкие коридоры). Вдобавок отремонтировали классы, санузлы, часть помещений столовой. И на одном из этажей открыли современный образовательный центр «Точка роста».

– В школе появились четыре дополнительных кабинета, чтобы дети могли учиться в одну смену. И всё учебное пространство теперь соответствует современным требованиям. На эти цели из областного бюджета было выделено около 20 млн рублей, – сообщила журналистка газеты «Алапаевская искра» Светлана Никонова.

Сметы – в работе

Жители Верхней Синячихи подтверждают: да, внутри школа серьёзно преобразилась. «Вы зайдите внутрь и посмотрите, какой ремонт провели – дети в восторге!», – прокомментировала ситуацию сельчанка Наталья Котлова на портале «Алапаевск Ньюс». Но почему же в таком случае не ремонтируется фасад и кровля здания, недоумевают люди?!

Как выяснила «ОГ», ещё осенью прошлого года новый глава Алапаевского района Олег Булатов, только-только вступивший в должность, публично заявил, что намерен продолжить ремонт школы № 3. Нынче в районной мэрии сообщили, что уже подготовлены сметы на восстановление стен и кровли сооружения на общую сумму 20 млн рублей. Документы прошли госэкспертизу и сейчас находятся в областном правительстве, где должны принять решение о выделении средств.

Кроме того, в местном бюджете на этот год заложены деньги на ремонт цехов школьной столовой и установку системы контроля доступа в учреждение (электронные пропуска для учащихся и пр.).

– Школу никто не бросал, этот вопрос на контроле, – резюмировала Ольга Бычкова.

Вот так выглядит фасад школы № 3 в Верхней Синячихе. Фото: Редакция портала «Алапаевск Ньюс»