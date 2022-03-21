В России стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

До этого экзамены досрочно не сдавали из-за пандемии коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

С 21 марта начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Сегодня школьники сдают экзамены по географии, литературе и химии во всех регионах, кроме Ненецкого и Чукотского автономных округов.

24 марта пройдёт досрочный ЕГЭ по русскому языку, 28 марта — по базовой и профильной математике, 31 марта — по истории, физике и письменная часть по иностранным языкам, 1 апреля — устная часть, 4 апреля — экзамен по информатике, 7 апреля — по обществознанию и биологии. С 11 по 18 апреля будут резервные дни для сдачи всех предметов.

Всего заявление на прохождение госэкзаменов досрочно подали 14,5 тысяч человек. Большинство — выпускники прошлых лет. Среди экзаменуемых также школьники, которые по уважительным причинам не смогут поучаствовать в основном периоде сдачи ЕГЭ. До этого экзамены досрочно не сдавали из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что основной период сдачи Единого госэкзамена вместе с резервными днями состоится с 26 мая по 2 июля. В начале сентября стартует дополнительный период.

Читайте также:

Опубликованы приказы о сроках ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году.