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Общество / Образование
23 марта 2022, 10:35

Всероссийские проверочные работы в школах перенесли на осень

Ученики сидят за партами в классе

Те школы, где уже прошли ВПР, проводить их повторно не будут. Фото: Полина Зиновьева

Всероссийские проверочные работы в школах перенесли с апреля на сентябрь–октябрь. Их проведут с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание представят до 5 сентября этого года.

Переносятся также ВПР, запланированные в компьютерной форме (иностранные языки в 7 классе, история, биология, география, обществознание в 5–8 классах). Официальная причина переноса — коронавирус. В Минздраве РФ допускают новую волну COVID-19 в марте и апреле.

"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что те школы, где уже прошли ВПР, проводить их повторно не будут. Достаточно корректно внести их результаты в соответствующую систему.

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Областная газета Свердловской области

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