В Екатеринбурге до конца года появится более 5 тысяч новых школьных мест

Строительство новых школ завершат на ул. Степана Разина (№ 120), Суходольской (№ 31) и Академика Парина (№ 123). Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге в этом году построят три новые школы для 2 600 человек. Ещё столько же мест появится благодаря капремонту существующих образовательных учреждений.

Строительство новых школ завершат на ул. Степана Разина (№ 120), Суходольской (№ 31) и Академика Парина (№ 123). Капремонт проведут в образовательных учреждениях № 99 (ул. Баумана), № 24 (Севастопольская), № 30 (Мамина-Сибиряка) и № 83 (пр. Седова).

Такие планы обсуждались на выездном заседании постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политики Екатеринбургской гордумы. Глава комиссии Любовь Боркова отметила, что за последние пять лет в Екатеринбурге было создано и отремонтировано более 20 школ.

Депутаты также задались вопросом, за счёт чего в будущем строить новые школы, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране. Отмечалось, что это возможно за счёт инфраструктурных кредитов — средств из федерального бюджета, которые предоставляют регионам по ставке 3% годовых. По такой схеме запланировано строительство школы в микрорайоне Солнечном.

Всего в Екатеринбурге насчитывается более 178 тысяч школьников. Ежегодный прирост составляет 7-8 тысяч детей.

Выездное совещание проходило в школе № 179 в п. Северка, которую открыли в прошлом году после капремонта. Участие также принимали зампредседателя гордумы Виктор Тестов, депутаты Сергей Боярский, Надежда Воробьёва, Константин Киселёв и Михаил Матвеев.

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