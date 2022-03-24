Свердловский министр образования Юрий Биктуганов сдал ЕГЭ по математике

Министр уже 6 лет принимает участие в таком мероприятии. Фото: Полина Зиновьева

В екатеринбургской школе № 1 провели единый госэкзамен по математике для родителей выпускников школ. К тестированию присоединился министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов.

Участники тестового экзамена опробовали на себе всю процедуру: прошли регистрацию и предэкзаменационный контроль, сдав телефон и личные вещи. Перед выполнением заданий при родителях напечатали контрольно-измерительные материалы, после чего провели для них экзамен по базовой математике.

Организаторами был разработан сокращённый вариант экзаменационной работы из аналогичных заданий, которые предлагаются выпускникам. Результаты своих работ родители узнали сразу после окончания экзамена.

Фото: Полина Зиновьева

По словам Юрия Биктуганова, он уже 6 лет принимает участие в таком мероприятии. Ему, как и родителям, важно поддержать выпускников и своим примером показать, что ЕГЭ по силам каждому. "Помимо проверки своих знаний я оцениваю и саму процедуру проведения. Как организованы проход и проверка документов, состояние аудиторий, рассадка, печать контрольно- измерительных материалов. Задача – создать комфортные и хорошие условия для выпускников на ЕГЭ", – пояснил министр.

Фото: Полина Зиновьева

"Помните, как инструктируют в самолетах: в экстренной ситуации сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребёнка. Именно поэтому я сегодня здесь – сначала справлюсь с волнением сама. Надеюсь, после "своего" экзамена смогу помочь ребёнку настроиться к ЕГЭ", – рассказала мать выпускника Наталья Еликова.

По информации регионального департамента информполитики, основной период ЕГЭ в 2022 году стартует 26 мая и завершится 2 июля. Ожидается, что в Свердловской области госэкзамен сдадут более 19 тысяч участников.

Напомним, с21 марта в России начался досрочный период сдачи ЕГЭ. 24 марта пройдёт досрочный ЕГЭ по русскому языку, 28 марта — по базовой и профильной математике, 31 марта — по истории, физике и письменная часть по иностранным языкам, 1 апреля — устная часть, 4 апреля — экзамен по информатике, 7 апреля — по обществознанию и биологии. С 11 по 18 апреля будут резервные дни для сдачи всех предметов.