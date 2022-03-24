Екатеринбуржцы могут протестировать новую форму заявления на зачисление в школу

1 апреля, как и прежде, для подачи заявления через госуслуги запланирована разбивка по времени по административным районам. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня стало известно, что отвечать за зачисление детей в школы Екатеринбурга будет не городская администрация, а министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. 24 и 25 марта на портале госуслуг проходит тестирование новой формы заявления.

О выявленных ошибках можно сообщать на почту 1klass@ekadm.ru. 27 марта с 16:00 до 20:00 для родителей пройдёт тестирование механизма отправки заявления с портала в ведомственную информационную систему "Образование".

В администрации Екатеринбурга напоминают, что настоящая запись в первые классы стартует 1 апреля.

С полуночи заявления через госуслуги смогут подать зарегистрированные в Академическом, Верх-Исетском, Ленинском и Кировском районах.

С 6:00 1 апреля откроется запись в школы для жителей Орджоникидзевского и Чкаловского районов.

С 7:00 – для Железнодорожного и Октябрьского районов.

Заявки традиционно принимаются также через ЦМУ, МФЦ, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением и в школах. Как и прежде, на портале госуслуг будет работать сервис по загрузке сканов документов для подтверждения заявления. Процедура для родителей не поменяется.

Подать заявление на зачисление в первый класс можно будет до 30 июня для всех, в том числе для граждан, имеющих первоочередное и преимущественное право. Вторая волна на свободные места в школах пройдёт с 6 июля до 5 сентября.

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