В школах Екатеринбурга проведут День открытых дверей

Графики приёма родителей размещены на сайтах учреждений. Фото: Алексей Кунилов

Завтра, 26 марта, с 11:00 до 13:00 в городских школах пройдёт День открытых дверей.

В эту субботу родители смогут прийти в школы, познакомиться с учителями начальных классов и руководством. Сотрудники школ расскажут об основных направлениях работы, ответят на вопросы о зачислении в первый класс, проведут экскурсию по зданию, передаёт городскойдепартамент образования.

По информации департамента, в 2022-2023 учебном году 157 школ города примут около 23 тысяч первоклассников.

Напомним, вчерастало известно, что отвечать за зачисление детей в школы Екатеринбурга будет не городская администрация, а министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. 24 и 25 марта на портале госуслуг проходит тестирование новой формы заявления. Официальная запись в первые классы стартует 1 апреля.

С полуночи заявления через госуслуги смогут подать зарегистрированные в Академическом, Верх-Исетском, Ленинском и Кировском районах.

С 6:00 1 апреля откроется запись в школы для жителей Орджоникидзевского и Чкаловского районов.

С 7:00 – для Железнодорожного и Октябрьского районов.

Заявки традиционно принимаются также через ЦМУ, МФЦ, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением и в школах. Как и прежде, на портале госуслуг будет работать сервис по загрузке сканов документов для подтверждения заявления. Процедура для родителей не поменяется.