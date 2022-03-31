В Нижнем Тагиле к юбилею города ремонтируют образовательные учреждения

Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле к 300-летию города ремонтируют образовательные учреждения. В школах и садиках меняют всё: от внутренней отделки помещений, мебели и оборудования до внешнего облика самих зданий. Комплексный подход – дело недешёвое: в среднем на одно учреждение уходит от 80 до 150 млн рублей. Новая образовательная среда повышает качество знаний, утверждает начальник городского управления образования Татьяна УДИНЦЕВА.

В садик – с 9 месяцев

За последние девять лет в Нижнем Тагиле построены 10 новых детских садов в разных микрорайонах города. Три из них – с ясельными группами – заработали в 2020 году на Гальяно-Горбуновском массиве (большой спальный район, где активно строится жильё).

– Ясельные группы расположены на первом этаже. Их оснащение соответствует росту и возрасту малышей. Установлены пеленальные столики, удобные шкафчики для одежды, детские кроватки с бортиками. До мелочей продумана предметно-развивающая среда и условия безопасности. Все помещения оборудованы рециркуляторами воздуха, – рассказала заведующая детским садом № 210 по улице Удовенко, 4 Татьяна Овчинникова.

«Садики строятся динамично и с большой любовью. Проекты современные, учитывают потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть лифт, отдельный вход, кнопка вызова персонала. Радует и забота об уютном и гармоничном интерьере. Такими и должны быть детские сады», – цитирует пресс-служба городской мэрии тагильчанина Вячеслава Погудина, ныне депутата Законодательного собрания Свердловской области.

До 2024 года в городе планируется построить ещё пять дошкольных образовательных учреждений: в микрорайоне «Приречный», на улицах Сланцевой и Захарова, в жилом районе «Александровский», на улице Фрунзе (территория бывшей воинской части). Проекты подготовлены, уже прошли госэкспертизу.

– В Нижнем Тагиле нет проблем с местами в детские сады для детей трёх-семи лет. А вот для детей ясельного возраста в отдельных микрорайонах мест не хватает. Поэтому мы целенаправленно решаем этот вопрос, – говорит Татьяна Удинцева.

Вдобавок, тагильчане стали капитально ремонтировать садики, где ясельные группы действуют давно. К юбилею города завершится капремонт яслей № 10 на улице Оплетина и начнутся работы в яслях № 20 на улице Карла Маркса. Эти детские сады для самых маленьких работают в Нижнем Тагиле с 1950-х годов и до сих пор очень востребованы. В учреждениях восстановят кровлю и межэтажные перекрытия, обновят фасады, сделают новые пищеблоки, спальни и игровые комнаты, а также благоустроят территорию вокруг зданий.

– В ясли в Дзержинском районе города мы сегодня принимаем малышей от девяти месяцев. Острой нехватки педагогических кадров в детских садах нет, средняя заработная плата у воспитателей составляет 44 тысячи рублей, – сказала Татьяна Аркадьевна.

От старых школ – только стены

Новая школа в Нижнем Тагиле пока одна, зато какая! Четырёхэтажное здание на улице Смелянского (Гальяно-Горбуновский массив) на 1 200 детей открылось в 2019 году. Проект обошёлся почти в миллиард рублей. В школе № 100 (у неё такой номер) обустроены современные учебные классы, есть библиотечный компьютеризированный центр, пять спортзалов, игровые комнаты и даже спальни. К зданию примыкает выстроенный с нуля стадион, спортивные и игровые площадки.

«У нас есть абсолютно всё для работы, педагогический коллектив молодой: средний возраст учителей – 37 лет. Школа востребована, приток детей большой. Этот проект – замечательный подарок к юбилею нашего города, ведь 25 лет в Нижнем Тагиле новые школы не строились вообще», – цитирует пресс-служба мэрии директора учреждения Дмитрия Язовских.

Пять школ в городе уже капитально отремонтированы – №№ 56, 72, 85, 24… В управлении образования говорят, что это большой прорыв для Нижнего Тагила. В зданиях полностью заменили все инженерные системы, кровлю, межэтажные перекрытия и лестничные марши, оборудование в пищеблоках и классах. Благоустроены и пришкольные территории. На каждое учреждение потрачено более 120 млн рублей, это средства бюджетов всех уровней.

Сейчас идёт капремонт школы № 23 на улице Черных. «Облгазета» заглянула на площадку.

– У здания четыре этажа, построено оно в 1939 году, серьёзного ремонта никогда не было, – показывает Сергей Кузнецов, мастер строительно-монтажных работ ЗАО «Стройкомплекс» (компания-подрядчик. – Прим. авт.). – Когда мы начали работать, увидели – лестницы ходуном ходят, кровля бежит, просел фундамент. Пришлось всё убирать, от здания фактически остались только стены. Сейчас верхние этажи готовы, осталось окна вымыть и мебель расставить. Первые два этажа пока в работе. К началу учебного года всё успеем.

В планах у тагильчан – в ближайшие два года капитально отремонтировать ещё пять школ: №№ 48, 32, 33, 34, 70. Вдобавок на базе Политехнической гимназии (это учреждение имеет статус базовой школы РАН – единственное в городе) запускается проект по созданию школьного кванториума. Он будет доступен не только учащимся гимназии (а это тысяча детей!), но и всем желающим. Мэрия города выделила на проект 25 млн рублей, в кванториуме будет несколько площадок технической направленности (программирование роботов, инженерное моделирование, основы электроники и пр.). Для Свердловской области это уникальный образовательный центр.

Железная дорога – в подарок

В системе дополнительного образования тоже большие перемены. Капитальный ремонт переживает крупнейшее учреждение – городской Дворец детского и юношеского творчества, где занимаются 4,5 тысячи детей. Ремонтных работ в нём не было больше 30 лет.

– Дворец – мой второй дом, я его обожаю! – рассказывает «ОГ» директор учреждения Оксана Михневич. – Это территория добра, дружбы, знаний. Мы реализуем 139 образовательных программ, 230 специалистов в штате. О ремонте мечтали много лет, и очень радует, что к юбилею города наша мечта сбудется.

Сейчас стены здания утепляют (в нём всё время было прохладно), меняют кровлю. Внутри оборудуют новую сцену в зрительном зале на 450 мест. Уникальную акустику и подсветку помещений строители сохранят, так же, как пандусы, которые проходят сквозь все этажи (это сделано для детей с ограниченными возможностями здоровья). Во Дворце будут новый конференц-зал, кабинет для изучений Правил дорожного движения (в нём будут работать инспекторы ГИБДД) и даже IT-куб – центр по подготовке юных программистов. Помещения для занятий вокалом, танцами, судо- и авиамоделированием, робототехникой, театр мод и для других образовательных направлений тоже обновят. На первом этаже Дворца появится детская железная дорога – это подарок от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Капремонт Дворца обойдётся в 400 с лишним млн рублей.

Летом воспитанники Дворца смогут заниматься под открытым небом – на новой набережной «Тагильская лагуна – 2» (она примыкает к зданию). Территория площадью 60 тысяч квадратных метров, где есть абсолютно всё для детей (картодром, скейт-парк, автогородок, бассейн для запуска радиоуправляемых ракет и пр.), открылась осенью прошлого года. На её создание было потрачено 511 млн рублей.

Масштаб системы В Нижнем Тагиле – 145 детских садов, 65 школ, 23 учреждения дополнительного образования и восемь загородных оздоровительных лагерей. Садики посещают 23 тысячи детей, школы – 40 тысяч, учреждения допобразования – 22 тысячи детей.

Интересное рядом Школа № 32 – единственная в Нижнем Тагиле, где дети изучают сразу три иностранных языка: английский, немецкий и французский. В 1936–1937 годах в этой школе учился известный российский поэт и бард Булат Окуджава. В 2023 году здание планируют капитально отремонтировать.

В 2023 году здание планируют капитально отремонтировать. В школе № 23 во время капремонта нашли рельсы демидовской узкоколейки 1896 года. Артефакт XIX века обнаружили в перекрытиях здания, его отправили на экспертизу.

Городская Станция юных натуралистов имеет статус регионального экологического центра. Она реализует несколько проектов совместно с промышленными предприятиями Нижнего Тагила. Так, при поддержке ЕВРАЗа дети на станции разводят хлореллу – зелёные микроводоросли, которые очищают воду от загрязнений.

В городском Дворце детского и юношеского творчества проходят адаптацию дети с ограниченными возможностями здоровья. В том числе – с помощью собак. Животных к детям приводят, ребятишки их кормят, учат командам, играют с ними.

Не забыли про сёла В январе этого года в деревне Усть-Утка (входит в ГО «Город Нижний Тагил») после капремонта открылась школа № 12. В ней учатся всего семь детей. В одноэтажном деревянном здании утеплили стены, сделали новую кровлю и систему отопления, установили современные окна. Впервые в школе появились тёплые санузлы. Для детей привезли новое оборудование, включая ноутбуки. А в посёлках Уралец и Висимо-Уткинск на базе школ открылись образовательные центры «Точка роста». В ближайшее время такая «Точка роста» должна появиться в посёлке Серебрянка.

Полы, стены перекрытия во Дворце детского и юношеского творчества разобрали до основания. Фото: Павел Ворожцов

Вид на Дворец детского и юношеского творчества со стороны новой набережной. Фото: Павел Ворожцов

Капремонт школы № 23: строители монтируют систему освещения. Фото: Павел Ворожцов

На четвёртом этаже в школе № 23 строители закончили покраску стен. Фото: Павел Ворожцов

Сейчас задача строителей – провести благоустройство территории у школы № 23. Фото: Павел Ворожцов