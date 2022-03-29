30 марта стартует регистрация участников "Тотального диктанта — 2022"

В этом году текст для "Тотального диктанта" подготовила писатель Марина Степнова. Фото: Алексей Кунилов

9 апреля в российских городах, в том числе в Екатеринбурге пройдёт образовательная акция "Тотальный диктант". Регистрация участников стартует уже завтра, 30 марта.

Как рассказал председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов в ходе пресс-конференции, в Екатеринбурге будут открыты 17 площадок (в образовательных и культурных учреждениях). 11 из них сможет посетить любой желающий. В этом году ожидается порядка тысячи участников.

Онлайн-диктант будет доступен для написания с 9:30 9 апреля до 02:00 10 апреля. Текст будет тот же, что и на офлайн-площадках. Отличие будет одно — удалённо человек будет писать диктант не на листке бумаги, а в специальном окошке на сайте акции. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Алексей Боталов отметил, что подготовка к диктанту проходит в УрФУ (пр. Ленина, 51). Ближайшие занятия запланированы на 1 и 8 апреля с 19:30 до 21:00.

Кстати, столицей "Тотального диктанта" в этом году выбран Ярославль. Центральной площадкой в этом городе станет Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова — старейший драматический театр России. Основан в 1750 году. Текст для акции подготовила писатель Марина Степнова.

Как заявила доктор филологических наук, директор департамента "Филологический факультет" УрФУ Анна Плотникова, которая также участвовала в брифинге, проверку работ планируется завершить 12 апреля. Результаты появятся на сайте акции.