Железобетонные знания

Ученики гимназии №2 города Екатеринбурга знакомятся со строительными конструкциями. Фото: Полина Зиновьева

«Строительные классы» открылись для екатеринбургских школьников. Пока это пилотный проект, созданный для профориентации будущих специалистов, реализуют его только в одном учебном заведении уральской столицы. В течение года старшеклассникам прочитают курс лекций о том, как работают инженеры на стройке.

– Кто знает, сколько весит кубометр бетона? – спрашивает заведующая кафедрой строительных конструкций УрФУ Зоя Беляева у группы подростков. Все задумались. На помощь приходит директор гимназии: «Две с половиной тонны!»

– Такой вес может выдержать опалубка, – продолжает преподаватель, показывая на конструкцию, напоминающую колодец. Большие железные крепления стоят на полу, прямо в классе, где проходит первое занятие.

На стройку – осознанно

– Каждый год работодатели просят нас порекомендовать кого-нибудь из выпускников в качестве сотрудника, или чтобы мы направили к ним на практику толковых студентов. Компании хотят, чтобы у них работало больше наших специалистов. Наши выпускники могут работать инженерами на строительной площадке, мастерами, прорабами строительных работ. Они могут найти себя и в других направлениях, в том числе – в оценке недвижимости, судебном деле. При этом Институт строительства и архитектуры – один из самых популярных по количеству абитуриентов в нашем университете. Обычно конкурс туда – около шести человек на место. Поэтому хочется, чтобы дети шли на этот факультет более осознанно, а не за компанию с друзьями, – поясняет Зоя Беляева.

Идея создания проекта «строительных классов» принадлежит преподавателям вуза, инициативу поддержали в администрации Екатеринбурга и Гильдии строителей Урала. Пока занятия проводятся в режиме факультатива. Вести их будут преподаватели университета и магистрант.

Школьников будут возить на экскурсии по крупным строительным объектам – там они смогут посмотреть, как всё работает на практике. Преподаватели подчёркивают: цель этих занятий – не подготовка к поступлению на факультет. Главное – показать будущим абитуриентам, что представляет собой эта сфера. По окончании курса слушателям не выдадут никакого документа. Их не ждут бонусы при поступлении. Но, если преподаватели увидят их в числе студентов, сразу поймут: абитуриент понимает, куда идёт поступать.

Восполнить дефицит

В администрации Екатеринбурга подчеркивают, что строительная отрасль – одна из ведущих для города. На неё приходится 30% налогов. Тем не менее на стройке сегодня не хватает квалифицированных кадров, говорит Александр Янов– директор архитектурно-строительного центра УрФУ.

– Нам нужны не просто квалифицированные инженеры, а такие кадры, которые при высокой квалификации ещё и любили бы свою работу. Поэтому мы решили популяризировать эту профессию. В дальнейшем мы планируем вовлечь в наш проект больше школ.

Директор гимназии №2 Светлана Расторгуева называет проект «строительные классы» демоверсией. По её словам, сейчас эти уроки будут посещать около 30 человек. В дальнейшем планирует включить занятия в учебную программу.

– Наша гимназия традиционно считалась языковой, но приоритет отдан английскому языку. У нас предметы, которые ведутся на этом языке: англо-американская литература и страноведение. В школе также есть курс технического перевода с английского на русский и с русского на английский. Старшеклассники учатся работать со специфическими текстами. Думаю, сейчас мы включим в этот курс и лексику, связанную с сооружениями, – поясняет Светлана Владимировна.

Несмотря на явный гуманитарный уклон учебного заведения, идея познакомиться со стройкой поближе ученикам гимназии показалась интересной.

– Я решил посмотреть: вдруг я влюблюсь в эту профессию и однажды стану великим строителем! И хотя я чистейший гуманитарий, захотел воспользоваться возможностью попробовать себя в чём-то новом, – рассказывает десятиклассник Григорий Яковлев.

Для Софии Купрейчик знакомство со строительной сферой – возможность «прощупать почву».

– Для меня, как для ученицы 11-го класса, это очень важно. Тем более сегодня, когда очень большая конкуренция. Стройка – это же не только быть инженером и знать физику. Это и департамент строительства. Возможно, мне придётся общаться со специалистами в этой сфере. Я планирую стать госслужащим и контролировать финансовую сторону. Поэтому важно, чтобы я разбиралась в вопросах строительства хотя бы на каком-то уровне.