Свердловским родителям рассказали, как записать ребёнка в первый класс

Всего для первоклассников в регионе создано порядка 61 тысячи мест. Фото: Алексей Кунилов

1 апреля в Свердловской области стартует приём заявлений для зачисления в первые классы. В этом году школы региона ждут 56 тысяч первоклассников.

Как рассказал замминистра образования и молодёжной политики Свердловской области Евгений Бирюк, в этом году Средний Урал вошёл в число 17 регионов России, в которых будет реализован механизм подачи документов через единую форму на федеральном портале госуслуг. Однако в этот раз нововведение коснётся только Екатеринбурга. Впоследствии планируется, что механизм будет действовать для всех муниципалитетов.

Сроки подачи заявлений на приём в первый класс:

с 1 апреля по 30 июня – с учётом территориальной привязки;

с 6 июля по 5 сентября – без учёта территориальной привязки, на свободные места в школах;

Способы подачи заявлений:

через образовательный портал (для всех свердловских муниципалитетов, кроме Екатеринбурга);

(для всех свердловских муниципалитетов, кроме Екатеринбурга); через Единый портал госуслуг, в МФЦ и Центре муниципальных услуг;

при обращении в школу;

через отделение почтовой связи заказным письмом.

При подаче заявления через госуслуги родители первоклассников уже сегодня могут заполнить черновик заявления и направить его на регистрацию 1 апреля в установленное время. Чтобы избежать высокой нагрузки на портал, в Екатеринбурге предусмотрено разделение районов по времени:

с 00:00 1 апреля заявления подают те, кто зарегистрирован в Академическом, Верх-Исетском, Ленинском и Кировском районах;

с 6:00 1 апреля – в Орджоникидзевском и Чкаловском районах;

с 7:00 1 апреля – в Железнодорожном и Октябрьском районах;

Все МФЦ и Центры муниципальных услуг уральской столицы будут работать в усиленном режиме. Приём будет осуществляться по талонам и в порядке живой очереди. На сайте МФЦ выделена отдельная кнопка под услугу записи.

Планируется, что в этом году в школу пойдут 56 тысяч юных свердловчан, из них 23 тысячи живут в Екатеринбурге. Всего для первоклассников в регионе создано порядка 61 тысячи мест, в Екатеринбурге – 23 300 мест.