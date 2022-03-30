Юрий Биктуганов провёл урок истории в Екатеринбургском кадетском корпусе

Юрий Биктуганов поблагодарил учеников за оживлённый диалог и в конце урока дал кадетам несколько советов, как успешно сдать ЕГЭ. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбургском кадетском корпусе прошёл урок истории, темой которого стал вопрос "Что в наше время значит Родину защищать?" Дискуссию с кадетами вёл министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Министр рассказал, что во многих школах и училищах Свердловской области проводятся специальные исторические уроки, собрания и классные часы, где обсуждается текущая ситуация в мире, объясняется позиция России по отношению к Украине и причины проведения специальной военной операции.

"Мнение молодёжи и взрослых в какой-то части всегда расходится, но сегодня я увидел единение. И это связано с хорошей воспитательной работой здесь. Позиция ребят очень откликается с моей: Отечество для нас — это не просто звук, это люди, наши близкие и родные, которые должны знать правду", — отметил Юрий Биктуганов.

Кадет Владислав Бухмиллер рассказал министру, что в 2014 году он переехал с родителями в Россию из Донецка — на тот момент ему было шесть лет. Он мало что помнит о жизни в ДНР, но в России он нашёл настоящих друзей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Многие ученики во время дискуссии попытались дать ответ на главный вопрос встречи.

"На мой взгляд, защищать Родину — это не только служить в армии. Защищать Родину можно получая хорошее образование, совершая научные достижения, возвышая имя страны на мировой арене в науке и искусстве", — сказала ученица 11 класса кадетского корпуса Марианна Геворгян.

Юрий Биктуганов поблагодарил учеников за оживлённый диалог и в конце урока дал кадетам несколько советов, как успешно сдать ЕГЭ.