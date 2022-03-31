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Общество / Образование
31 марта 2022, 17:22

Почти 500 свердловских школьников приняли участие в конкурсе "Мы выбираем будущее"

Призёр

Конкурс проводится уже 19-й раз. Фото: пресс-служба Свердловского избиркома

В среду, 31 марта, в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени В. П. Крапивина прошла церемония награждения победителей и призёров конкурса "Мы выбираем будущее" для знатоков в области обществознания, прав детей и избирательного права. Конкурс проводится уже 19-й раз.

Всего в мероприятии приняло участие почти 500 школьников, которые представляли рефераты, доклады, игры и интернет-проекты о выборах. На областной этап пробились 46 работ, из которых было отобрано только девять.

"Вы все для нас – победители! Более того, я считаю каждого участника конкурса "Мы выбираем будущее" победителем. Ведь уже с 4 класса школьники показывают, что знают и уважают закон, осознанно относятся к выбору собственного будущего, кроме учебы по школьным предметам занимаются изучением избирательного права", – обратилась к участникам конкурса председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Школьники, которые заняли призовые места, а также их научные руководители получили дипломы и подарки.

Список призёров:

В группе 4–6 классов:

  • 1 место – Богдана Синенко, ученица 6 класса МАОУ "СОШ № 10", с. Покровское, научрук – Галина Григорук;
  • 2 место – Анна Берсенева, ученица 4 класса МАОУ Гимназия № 45 г. Екатеринбург, научрук – Мария Карпова;
  • 3 место – Антон Комухин, ученик 5 класса МАОУ "СОШ № 2", г. Заречный, научрук – Евгения Комухина.

В группе 7–9 классов:

  • 1 место – Максим Комухин, ученик 9 класса МАОУ "СОШ № 2", г. Заречный, научрук – Игорь Соловьев;
  • 2 место – Андрей Новиков, ученик 9 класса МАОУ "СОШ № 60" им. Героя Советского Союза Г. П. Кунавина, г. Каменск-Уральский, научрук – Наталья Чеповская;
  • 3 место – Анастасия Забельская, ученица 9 класса МАБОУ "Основная общеобразовательная школа № 11", п. Лобва, научрук – Зульфия Баранова.

В группе 10-11 классов:

  • 1 место – Алёна Кордюкова, ученица 11 класса МАОУ "СОШ № 3", г. Заречный, научрук – Нэлля Быкова;
  • 2 место – Ярослав Фефелов, ученик 10 класса МАОУ "Артинский лицей", пгт. Арти, научрук – Лариса Нечаева;
  • 3 место – Валерия Алексеенко, ученица 11 класса МАОУ "СОШ № 7", г. Сухой Лог, научрук – Наталья Гоппе.

Областная газета Свердловской области

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