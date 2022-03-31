Почти 500 свердловских школьников приняли участие в конкурсе "Мы выбираем будущее"

Конкурс проводится уже 19-й раз. Фото: пресс-служба Свердловского избиркома

В среду, 31 марта, в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени В. П. Крапивина прошла церемония награждения победителей и призёров конкурса "Мы выбираем будущее" для знатоков в области обществознания, прав детей и избирательного права. Конкурс проводится уже 19-й раз.

Всего в мероприятии приняло участие почти 500 школьников, которые представляли рефераты, доклады, игры и интернет-проекты о выборах. На областной этап пробились 46 работ, из которых было отобрано только девять.

"Вы все для нас – победители! Более того, я считаю каждого участника конкурса "Мы выбираем будущее" победителем. Ведь уже с 4 класса школьники показывают, что знают и уважают закон, осознанно относятся к выбору собственного будущего, кроме учебы по школьным предметам занимаются изучением избирательного права", – обратилась к участникам конкурса председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Школьники, которые заняли призовые места, а также их научные руководители получили дипломы и подарки.

Список призёров:

В группе 4–6 классов:

1 место – Богдана Синенко, ученица 6 класса МАОУ "СОШ № 10", с. Покровское, научрук – Галина Григорук;

2 место – Анна Берсенева, ученица 4 класса МАОУ Гимназия № 45 г. Екатеринбург, научрук – Мария Карпова;

3 место – Антон Комухин, ученик 5 класса МАОУ "СОШ № 2", г. Заречный, научрук – Евгения Комухина.

В группе 7–9 классов:

1 место – Максим Комухин, ученик 9 класса МАОУ "СОШ № 2", г. Заречный, научрук – Игорь Соловьев;

2 место – Андрей Новиков, ученик 9 класса МАОУ "СОШ № 60" им. Героя Советского Союза Г. П. Кунавина, г. Каменск-Уральский, научрук – Наталья Чеповская;

3 место – Анастасия Забельская, ученица 9 класса МАБОУ "Основная общеобразовательная школа № 11", п. Лобва, научрук – Зульфия Баранова.

В группе 10-11 классов: