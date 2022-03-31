Российские студенты, безосновательно отчисленные из иностранных вузов, получат поддержку государства

В ближайшие 10 дней вузы разработают детальный порядок приёма студентов, отчисленных за рубежом. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке российских студентов, которые были безосновательно отчислены из иностранных вузов. Они смогут бесплатно продолжить обучение в российских университетах.

Вступительные испытания для таких студентов будут проходить в упрощенном порядке, который определит сам университет. Курс будет определяться индивидуально.

"Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза", – говорится на сайте кабмина.

В ближайшие 10 дней вузы разработают детальный порядок приёма студентов, отчисленных за рубежом.

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