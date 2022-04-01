За 10 часов в Екатеринбурге подали 18 тысяч заявлений на приём в школу

Теперь у родителей есть два рабочих дня для предоставления оригиналов документов. Фото: Алексей Кунилов

В ночь на 1 апреля на портале госуслуг стартовала запись первоклассников в школу. За первую минуту родители из Екатеринбурга подали 2 тысячи заявлений, за последующие 10 часов (с 00:01 до 10:00) – ещё около 16 тысяч заявок.

Всего подано уже 18 тысяч заявлений на приём в школу, 16 тысяч из них зарегистрированы. Теперь у родителей есть два рабочих дня для предоставления оригиналов документов. Их можно отправить через госуслуги, принести в МФЦ или ЦМУ, а также предоставить в само образовательное учреждение.

"Пиковая нагрузка пришлась на портал госуслуг в момент открытия записи и продолжалась до 7 минут. В это время поступало около 55 заявлений в секунду. Затем нагрузка снизилась до 35 заявлений, ещё позднее – до 5. В целом запись прошла успешно, технических сбоев не выявлено", – рассказал в ходе сегодняшнего брифинга замминистра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин.

Он напомнил, что в этом году у екатеринбуржцев была возможность протестировать систему записи 25, 26 и 27 марта. На портале можно было заполнить черновик заявления и подать его достаточно быстро в нужное время.

Всего в 2022 году в Екатеринбурге открыто 23 300 мест для первоклассников. "Большая часть заявлений уже подана. Стоит отметить, что порядка 5,5 тысяч – льготная категория граждан. Я хотел бы успокоить родителей – мест в школах хватит всем: помимо открытых, у нас есть резервные. При этом есть школы, где приём уже закрыт", – сообщил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

По его словам, были востребованы школы в новом, восьмом районе города, Академическом. Закрыт приём в школы № 16 и 19, а также в школу № 31, которая откроется в сентябре этого года. В Верх-Исетском районе не принимают уже заявления школы № 63 и 69. Всего укомплектовано уже 32 образовательных учреждения в городе.

Константин Шевченко напомнил о сервисе, запущенном в прошлом году, по которому можно узнать порядковый номер очереди в школу. Для этого необходимо получить 17-значный номер, он придёт в личный кабинет на портале госуслуг после регистрации заявления, и ввести его на сайт горадминистрации, перейдя в разделы "Жителям" – "Образование" – "Проверка очереди в 1 класс".

Запись детей в школы по месту жительства продлится три месяца, до 30 июня. С 1 по 5 июля школы опубликуют приказы о зачислении. Затем откроется приём на свободные места без адресной привязки. Он продлится до 5 сентября.