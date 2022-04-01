В 32 школах Екатеринбурга закончились места для первоклассников

Среди самых востребованных школ, где уже закончились места, образовательные учреждения в Академическом и Верх-Исетском районах. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 32 школы завершили приём заявлений в первые классы. Их удалось укомплектовать за первые 10 часов записи.

Всего в столице Урале открыто 23 300 мест. По состоянию на 10:00 1 апреля, подано уже 18 тысяч заявлений, 16 тысяч из них зарегистрированы.

Среди самых востребованных школ, где уже закончились места, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченконазвал образовательные учреждения № 16, 19, 31 в Академическом, а также школы № 63 и 69 в Верх-Исетском районе. На сегодняшнем брифинге он отметил, что мест в школах хватит всем: помимо открытых, есть резервные. Сама запись детей в школы по месту жительства продлится три месяца, до 30 июня.

Отметим, что 18 тысяч заявлений в школу были поданы в Екатеринбурге за первые 10 часов записи.