Правительство РФ вводит упрощённый порядок признания зарубежных дипломов об образовании

Воспользоваться упрощённой процедурой признания иностранного образования смогут выпускники зарубежных вузов, которые вернулись жить и работать в России. Фото: Павел Ворожцов

Кабмин России вводит упрощённый порядок признания иностранного диплома о получении высшего образования. Соответствующее постановление подписал 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие меры были предприняты в связи с тем, что из-за действий недружественных государств получить подтверждение о подлинности диплома стало затруднительно. Воспользоваться упрощённой процедурой признания иностранного образования смогут выпускники зарубежных вузов, которые вернулись жить и работать в России, сообщается на сайте Правительства.

Кроме того, дипломы вузов, расположенных в государстве, с которым у России есть международный договор о взаимном признании образования, будут признаваться автоматически. Если же такого договора нет, то Рособрнадзор будет принимать решение исходя из уже имеющихся фактов подтверждения дипломов того или иного университета.

Ранее Михаилом Мишустиным было подписано постановление о поддержке российских студентов, которые были безосновательно отчислены из иностранных вузов. Они смогут бесплатно продолжить обучение в российских университетах.