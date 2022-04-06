Темы дня

Общество / Образование
6 апреля 2022, 18:04

Алексей Орлов заявил, что новый образовательный центр на Широкой Речке откроют к 1 сентября

Образовательный центр

Образовательный центр общей площадью 26 тыс. квадратных метров объединит в себе детский сад на 200 мест и современную школу для 825 учеников. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга/Фёдор Серков

Мэр уральской столицы Алексей Орлов 6 апреля посетил строящийся новый образовательный центр на Широкой Речке и оценил ход работ. Объект планируют открыть к началу следующего учебного года.

Образовательный центр общей площадью 26 тыс. квадратных метров объединит в себе детский сад на 200 мест и современную школу для 825 учеников. Также в здании будет находиться так называемая общая зона, в состав которой войдут пищеблок, актовый зал на 350 мест, малый и большой спортивные залы, а также медицинский блок с кабинетом для проверки остроты слуха и зрения, стоматологией, процедурным и прививочным кабинетами.

Помимо этого на территории образовательного центра будет находиться отдельно стоящий бассейн с двумя ваннами и крытым переходом в основное здание, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

"Этот объект долгожданный для активно развивающегося микрорайона. Мы надеемся, что к 1 сентября образовательный центр будет открыт. Именно эту площадку можно использовать в качестве общественно-досугового центра в масштабах всего микрорайона. Здесь будет присутствовать спортивная школа, культурный центр. Понятно, что доминирующая роль за системой образования, но для нужд микрорайона в каникулярное время и выходные дни инфраструктура должна быть максимально загружена", — сказал Алексей Орлов по итогам инспекции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.04.2022, 20:40 / Экономика
Михаил Мишустин расскажет в Госдуме о мерах по минимизации влияния санкций
06.04.2022, 19:18 / Экономика
Свердловским больницам выделили 3 миллиарда на модернизацию
06.04.2022, 18:18 / Экономика
Александр Высокинский: На Урале открываются серьёзные перспективы для импортозамещения
06.04.2022, 18:04 / Общество
Алексей Орлов заявил, что новый образовательный центр на Широкой Речке откроют к 1 сентября
06.04.2022, 17:35 / Общество
Из-за репетиции парада в Екатеринбурге изменятся маршруты автобусов