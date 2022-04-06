Алексей Орлов заявил, что новый образовательный центр на Широкой Речке откроют к 1 сентября

Образовательный центр общей площадью 26 тыс. квадратных метров объединит в себе детский сад на 200 мест и современную школу для 825 учеников. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга/Фёдор Серков

Мэр уральской столицы Алексей Орлов 6 апреля посетил строящийся новый образовательный центр на Широкой Речке и оценил ход работ. Объект планируют открыть к началу следующего учебного года.

Образовательный центр общей площадью 26 тыс. квадратных метров объединит в себе детский сад на 200 мест и современную школу для 825 учеников. Также в здании будет находиться так называемая общая зона, в состав которой войдут пищеблок, актовый зал на 350 мест, малый и большой спортивные залы, а также медицинский блок с кабинетом для проверки остроты слуха и зрения, стоматологией, процедурным и прививочным кабинетами.

Помимо этого на территории образовательного центра будет находиться отдельно стоящий бассейн с двумя ваннами и крытым переходом в основное здание, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

"Этот объект долгожданный для активно развивающегося микрорайона. Мы надеемся, что к 1 сентября образовательный центр будет открыт. Именно эту площадку можно использовать в качестве общественно-досугового центра в масштабах всего микрорайона. Здесь будет присутствовать спортивная школа, культурный центр. Понятно, что доминирующая роль за системой образования, но для нужд микрорайона в каникулярное время и выходные дни инфраструктура должна быть максимально загружена", — сказал Алексей Орлов по итогам инспекции.