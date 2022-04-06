Дети Донбасса

Несколько часов дети, приехавшие с Донбасса, провели в развлекательном центре. Фото: Полина Зиновьева

В разгар рабочего дня в торговом центре на окраине Екатеринбурга немноголюдно, поэтому группа людей с детьми выделяется. Они держат путь к аттракционам, потом будет обед и мультики. Вся гуляющая компания – вынужденные переселенцы с Донбасса. О том, как беженцы устроились в Свердловской области и на какую поддержку могут рассчитывать, выяснял Сергей ХАНДЮКОВ.

Из Мариуполя в Екатеринбург Наталья Демьяненко с семьей приехали 22 марта. Добирались долго, дорога была непростая. Выбрали Урал потому, что далеко от места проведения специальной операции, а значит, безопасно.

– Сегодняшнее мероприятие очень-очень кстати. Дети хоть отвлекутся. Внук Макар – он ничего не понимает еще. Ищет дом, спрашивает, где он, просится домой. Зашел к соседям в дверь, искал свой дом. Сегодня проснулся и плачет, хочу домой, говорит. Я отвечаю ему: да мы будем, будем скоро. У нас будет новый красивый дом. У тебя будет своя комнатка. Это все временно. Мы просто поехали путешествовать. Так и успокаиваем. А что делать? Поэтому это хорошее мероприятие. Я думаю, это его отвлечет. Да вон, посмотрите, уже как резвится, глаза заискрились. И я вместе с ним радуюсь, — делится эмоциями женщина.

– Как вам в Екатеринбурге? Нравится?

– Ой, еще никак. Я пока ничего не чувствую, ничего не ощущаю, ничего не понимаю толком. Я как будто еще в том страшном сне. Но с каждым днем становится все легче. Мы бежали без оглядки. Знаете, есть выражение: бывает, что живые завидуют мертвым. Так вот у меня была одна ночь, когда я молила бога и просила родителей забрать к себе. Я была не в состоянии переживать этот страх и ужас. Не пожелаю никому, абсолютно никому услышать от своих внуков: «Бабушка, спаси, я не хочу умирать!» Был авиаудар, все рухнуло, а мы остались. Нас здесь окружили заботой и вниманием. Я потеряла все, ничего не осталось. Однако благодаря такому доброму народу, как здесь, на Урале, у меня еще осталась вера в людей. Это самое главное, я считаю.

На сегодняшний день на территории Свердловской области находятся 175 вынужденных переселенцев, в том числе 51 ребенок. Всем им оказывается необходимая помощь.

– В наш регион граждане Украины прибывают самостоятельно. Останавливаются в основном у родственников. Все они обращаются в органы социальной защиты с просьбой об оказании первой помощи, — рассказал заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов. – Также многие благотворительные организации оказывают помощь. К примеру, ТРЦ «ВЕЕР МОЛЛ» выразил инициативу провести это культурно-досуговое мероприятие для детей. Мы, безусловно, ее поддержали. Сейчас особенно важно поддержать людей, прибывающих с территорий, где идет спецоперация. Напомним, Правительством Российской Федерации принято решение о выплате гражданам с вышеуказанных территорий единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого прибывшего человека. Эта работа идет организованно. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из Ростовской области. Именно они назначены операторами данной выплаты. Мы подаем списки, и граждане эти выплаты получают, — добавил Сабитов.

В регионе решают и другие вопросы вынужденных переселенцев. В первую очередь приехавшим на Средний Урал людям нужно определить детей в школы и детские сады, и места предоставляются оперативно. К примеру, четырехлетняя Милана и двухлетний Герман уже ходят в садик. Их мама Марианна Берг из Донецка рассказывает, что уже второй раз семья переселяется в Свердловскую область.

– Первый раз мы приехали сюда в 2014 году. Нас эвакуировало МЧС России. Мы выбрали Екатеринбург. Свердловский регион такой же промышленный, как и Донецк. С работой не будет проблем. Такой был расчет. Так и вышло. Я работала в сфере туризма, затем в образование ушла. Там у меня осталась пожилая мама, нужно было что-то решать. И в прошлом году мы вернулись туда – решить все моменты, вопросы с жильем. И в итоге перевозить ее сюда в Екатеринбург. А в феврале началась спецоперация. Дубль два, я бы так назвала. Говорят, молния два раза в одно место не бьет. Не в моем случае. И вот 23 февраля мы с двумя маленькими детками снова эвакуировались. Второй раз все равно было уже намного проще, но гораздо страшнее. Здесь у меня осталось служебное жилье. Это уже неплохо. Но тем не менее жилищный вопрос — это самый острый для всех нас. С документами тоже есть нюансы. У нас до сих пор нет регистрации.

А вот многодетная мама Елена Шмалько из Макеевки на Средний Урал приехала еще с первой волной переселенцев, в 2015 году.

– В 2014 году обстановка в регионе стала нестабильной. Прятались в разных укрытиях, представьте, с месячным ребенком. Ой, вспоминать страшно даже сейчас. Потом тетя моего мужа позвала нас сюда. Очень радушно нас здесь приняли. Сейчас все хорошо, люди здесь очень добрые. Помогают всем, чем могут. Даже квартиру помогли снять. Несли вещи, еду. Спасибо добрым людям, благодаря им мы стоим на ногах. Все хорошо, — говорит Елена. – В конце февраля к нам приехали родители мужа и сестра с детьми. Но сейчас – другое дело. Все как-то организованно. Все службы работают слаженно. Не так, как семь лет назад. Жизнь в Украине и в России – две большие разницы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Нам все нравится здесь. Вообще, город очень понравился, большой, чувствуется размах.

На праздник пригласили более 20 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Фото: Полина Зиновьева