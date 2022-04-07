Фото: предоставлено Ивдельским историко-этнографическим музеем

Сейчас у директора Ивдельского историко-этнографического музея имени Ивана Уварова насыщенные дни. Девятого апреля запланировано открытие персональной выставки по художественной обработке бересты семьи ВАРОВЫХ. Игры по пушкинской карте «Штурм мозга» – отдельная веселая тема. Но главное событие – это «Вороний день» – древний мансийский праздник, который знаменует прилет серой вороны. Как его отмечают, выяснял корреспондент «ОГ» Сергей ХАНДЮКОВ.

– Сейчас у нас действительно жаркая пора. Очень много событий, мероприятий. Буквально присесть некогда. Проводим «Вороний день». Недавно ездили в Югорск. «Суеват пауле» – это музей под открытым небом в шести километрах от Югорска. Там тоже провели это мероприятие, – рассказывает директор музея Людмила Зайкова. – Мы привезли на праздник выставку предметов быта народа манси. Нашим хедлайнером стала мансийская кукла Варвара – мы ее так назвали. Были еще несколько манекенов в национальных костюмах манси, в детской национальной одежде.

«Вороний день» – это мансийский национальный праздник. Он знаменует наступление весны и прилет серой вороны. В северных краях она – перелетная птица. В районе Ивделя зимуют только черные вороны, а серые в холодное время ищут места потеплее. Возвращается птица только в апреле, поэтому на севере региона и существует праздник ее возвращения.

– Вообще, этот праздник отмечают 7 апреля. Но мы уже всю неделю колесим по соседним поселкам, отмечаем. Все проходит весело, колоритно. Взять хотя бы национальные игры, как же без них? К примеру, стрельба из лука, кольцеброс или «поймай оленя». Игра имитирует традиционный хантыйский способ ловли оленя с помощью длинного плетеного кожаного шнура, который называется аркан или тынзян. У нас такой прикольный макет оленя вышел. Как из сказок Бажова, с серебряным копытцем. Это художник такой, немножко юморист Сергей Поздняк - его рук дело. Здорово порезвились ребята, – рассказала Людмила Зайкова.

10 апреля еще один «Вороний день» пройдет в Полуночном. Это поселок в 22 километрах к северу от Ивделя. Там располагается школа-интернат, где воспитываются дети манси с 1-го по 11-й класс. Сейчас там обучаются девять детей.

– На Полуночное мы повезем обширную программу. Главное – это мастер-класс по выскабливанию мансийских орнаментов из красной бересты. Почетным гостем станет профессор, преподаватель мансийского языка Дина Герасимова. Она сама родом из Ханты-Мансийска, – делится деталями праздника Людмила Зайкова. – Также будем вручать диплом конкурса «Данилушка». Это всероссийский детский конкурс народного творчества. Он проходил в Екатеринбурге в центре традиционной народной культуры. У нас участвовали две девочки манси Таня Анямова и Даша Дунаева. И они заняли первое и второе места.

В апреле в музее откроется выставка работ семьи Варовых по художественной обработке бересты. Фото: предоставлено Ивдельским историко-этнографическим музеем

Девятого апреля в музее еще одно значимое событие. Распахнет свои двери персональная выставка семьи Варовых по художественной обработке бересты, ручному ткачеству и плетению из корня. Выставку уже смогли оценить жители Североуральска и Новой Ляли. Сейчас настало время ивдельчан. Семья Варовых – это глава Алексей Борисович, его супруга Наталия Александровна и их дочь Елизавета. Они уже несколько раз защищали нашу область на всероссийских и международных конкурсах. И все трое не только творят свои шедевры вместе, но и работают в ивдельском музее.

Из истории музея

Ивдельский историко-этнографический музей имени Ивана Евлампиевича Уварова был создан в 1929 году. Тогда местный учитель Иван Уваров в одной из комнат ивдельского клуба им. Ленина открыл небольшую экспозицию, состоящую из собранных им предметов быта и документов, касающихся ивдельской истории. В 1973 году музею было передано одно из старейших зданий северного городка, построенное в 1847 году для управляющего золотыми приисками. Это был один из самых первых и красивых домов здесь. Там появились новые экспозиции, в том числе зал, посвященный аборигенам края – манси, а музей получил статус историко-этнографического. Есть у учреждения и еще один, неофициальный, статус – это самый северный музей Свердловской области.

Современная экспозиция музея состоит из семи разделов: история возникновения города, мансийский зал, русская изба, животный и растительный мир Ивделя, зал военного периода, советская история, а также «каменный» зал, где представлены минералы и камни ивдельского района. Кроме постоянных экспозиций, в музее работает выставочный зал, где регулярно проходят художественные экспозиции местных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

«Мне было тогда лет восемь-девять, когда Иван Уваров, основатель, приезжал к нам в Свердловск, ночевал у нас. Он общался с моим отцом. Как-то раз они делали манки для рябчиков. Мы все ездили на охоту в сентябре. Пока папа и Иван Евлампиевич охотились, мы с мамой собирали бруснику. Помню, словно это было вчера: он был худощавый, высокий, руки длиннющие, перебирает нашу ягоду и говорит: «Ну, может, недели через две начнется массовый сбор», брусника-то еще белобокая», – вспоминает пенсионерка из Екатеринбурга Любовь Михеева.

Фото: предоставлено Ивдельским историко-этнографическим музеем

– Два года назад я во второй раз была в этом музее. Сколько там старинных вещей! – продолжает женщина. – Увидела макет печи. У нас дома точь-в-точь такая же была. Я как вспомнила, аж прослезилась. Иван Евлампиевич это дело начинал, отрадно, что оно не забыто, что дело живет, музей развивается. Вот, к примеру, о том, что в годы Великой Отечественной войны пришлось добывать марганец у нас, так как Запорожье, где был марганец, оказалось оккупировано. Все это тоже есть в ивдельском музее. Очень полезно молодому поколению узнать больше о родном крае. Знаете, они может быть и рады прочитать, увидеть. Но где, если об этом не говорить, не писать?