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Общество / Образование
9 апреля 2022, 10:15

Рособрнадзор: ЕГЭ обеспечен бумагой

ЕГЭ

Всю актуальную информацию по ЕГЭ—2022 можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений. Фото: Полина Зиновьева

Для проведения Единого государственного экзамена — 2022 в российских регионах есть всё необходимое. В том числе бумага и другие расходные материалы.

Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Там отмечают, что в регионах есть необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений.

"Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком", — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Напомним, основной период сдачи Единого госэкзамена вместе с резервными днями состоится с 26 мая по 2 июля. В начале сентября стартует дополнительный период.

Добавим, в Свердловской области в ЕГЭ—2022 примут участие более 20 тысяч выпускников. Традиционно им предстоит сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. К первому готовятся более 18 тысяч человек, ко второму, который разделён на базовый и профильный уровни, — 9 077 и 9 313 участников соответственно.

Среди предметов по выбору самым популярным вновь стало обществознание. Его планируют сдать 9 938 выпускников. На втором месте оказались информатика и информационно-коммуникационные технологии. Их предпочли более 4 тысяч человек.

Кстати, всю актуальную информацию по ЕГЭ—2022 можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений. Там же есть демоверсии контрольно-измерительных материалов по всем предметам.

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Областная газета Свердловской области

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