В середине апреля в Екатеринбурге и других городах начнется запись в детские школы искусств

Все дети – прирожденные художники, но талант нужно развивать. Фото: Павел Ворожцов

Родителям, которые мечтают вырастить из своего ребенка музыканта, певца, художника или просто творчески развитую личность, предстоит очередной этап волнений – запись в первый класс в школу искусств. О том, как это сделать и к чему нужно приготовиться, – в материале «ОГ».

В Екатеринбурге прием заявлений в школы искусств начнется 15 апреля и завершится 25 мая, в Нижнем Тагиле приемная кампания стартует на день раньше – 14 апреля, и продлится до 20 мая. Однако сразу хотим предупредить: нет смысла стараться подать заявление первыми. Дело в том, что, в отличие от общеобразовательной школы, в школу искусств зачисляют не по заявлению, а по итогам творческого конкурса. Поэтому родители могут не спешить.

Есть разница и в способе подачи заявлений. Если в обычные школы можно было записать первоклашку через единый портал госуслуг, то в ДШИ так не получится. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, модуль записи в школы искусств там пока не доработан. Ожидается, что он появится в следующем году.

Поэтому в Екатеринбурге у родителей имеется три способа записи первоклашек в школы искусств:

непосредственно в самом учебном заведении;

через отделения Центра муниципальных услуг (ЦМУ), адреса на сайте – цму.екатеринбург.рф ;

; через офисы Многофункционального центра «Мои документы» (МФЦ), адреса на сайте – mfc66.ru.

- У нас 99 процентов заявлений родители подают лично, чтобы расспросить о том, как будет проходить конкурс, как подготовить к нему сына или дочку, – говорит директор школы искусств №1 Нижнего Тагила Алёна Ломакова.

В каждой школе искусств свой достаточно широкий спектр направлений, причем есть выбор: начинать обучение с прицелом на то, что в будущем творчество станет профессией или останется увлечением, хобби. На предпрофессиональные программы набирают больше детей, на общеразвивающие – меньше. Кроме того, в каждой ДШИ помимо бесплатного обучения предусмотрено платное. Попасть на него легче, так как набор больше. Если на бюджет в этом году в екатеринбургской школе искусств №4 «АртСозвездие» запланировано принять всего 38 человек, то на платное обучение – около 200.

- Конкурс у нас большой, – говорит заместитель директора ДШИ «АртСозвездие» Евгения Ляпунова. – В прошлом году на каждое место в театральном отделении претендовало 4 человека, в хореографическом – 3, в отделении хорового пения – полтора. А отсев небольшой, к тому же он постоянно сокращается: дети занимаются охотно, родители их поддерживают.

Во всех ДШИ конкурс на бюджет постоянно растет. Как сообщили в управлении культуры Екатеринбурга, в 2019 году он был 4,5 человека на место, в 2020 году – 5,5, в 2021-м – 6,5 человека на место. А больше всего ребятишек хотело поступить на предпрофессиональную программу отделений живописи – 18–19 человек на место.

В ДШИ №1 Нижнего Тагила самыми популярными являются художественное и музыкальное отделения, здесь в прошлом году за одно место боролись по 2–3 человека.

Не отпугивают детей и их родителей и условиях творческих испытаний, хотя они достаточно сложные. Особенно если учесть, что набор на большинство направлений начинается с шести с половиной лет. У претендентов учиться хоровому пению проверяют ритм, слух, музыкальную память. У тех, кто намерен занимать хореографией, учитывают, во-первых, общие физические данные: телосложение, рост, вес, осанку, строение ног, а во-вторых, – ёспециальные: выворотность ног, состояние стоп, гибкость, танцевальный шаг, прыжок, координацию движений.

- Чтобы детки могли раскрыть свои таланты, испытания мы проводим в форме игры, – рассказывает Евгения Ляпунова. – К примеру, небольшая группа ребят, желающих поступить на театральное отделение, в течение десяти минут повторяют за экзаменатором музыкально-ритмические фразы, двигаются, кого-то изображают… Общение друг с другом избавляет от скованности, а мы видим, кто и как взаимодействует, на что способен.

ЦИФРЫ 37 детских школ искусств работает в Екатеринбурге. Для первоклассников имеется: 919 бюджетных мест в рамках предпрофессиональной подготовки, 221 бюджетное место в рамках общеэсетического развития, 180 платных мест предпрофессионального образования, 4980 платных мест общеэстетического развития.