44 отличника: подведены итоги "Тотального диктанта" в Екатеринбурге

"Тотальный диктант" состоялся 9 апреля. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге подвели итоги "Тотального диктанта — 2022". Участие в акции в режиме офлайн приняли 1110 горожан.

Почти 4% (44 человека) от общего количества офлайн-участников сдали на отлично. Такие данные озвучил председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что итоги по работам, которые были написаны удалённо, появятся позже. Списки с оценками будут размещены на официальном сайте акции после 18 апреля. Церемония награждения отличников запланирована на 22 апреля.

"Тотальный диктант" состоялся 9 апреля. В этом году на базе 19 образовательных и культурных учреждений действовало 27 площадок. В тесте ТруД, который прошёл тогда же, участвовали 350 человек — граждане, для которых русский является иностранным языком.

В свою очередь заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся УрФУ Юлия Михайлова рассказала, что орфографических ошибок у участников диктанта было меньше, чем пунктуационных. Она также назвала самые распространённые орфографические ошибки: скучный (чаще всего писали через сочетание букв шн), Черноземье (писали с маленькой буквы).

Добавим, столицей "Тотального диктанта" в этом году стал Ярославль. Текст для акции подготовила писатель Марина Степнова.