Российские мастера Европе не по зубам

Уральские колледжи и лицеи уже готовятся к Х Национальному чемпионату «Ворлдскиллс Россия», который пройдёт в начале этой осени в Саранске. Фото: Станислав Мищенко

Вчера в Екатеринбурге состоялась IV окружная сессия движения «Ворлдскиллс Россия» в Уральском федеральном округе. Руководители органов власти и эксперты обсудили его будущее. Из-за санкций участники национальной сборной по профессиональному мастерству теперь не будут участвовать в большинстве международных соревнований. Европейцам это на руку, ведь несколько лет подряд наши рабочие признавались лучшими на континенте. Зато теперь они смогут сосредоточиться на развитии навыков, необходимых для импортозамещения.

С 2012 года, когда к движению присоединился наш регион, в состав российской сборной по профессиональному мастерству были включены 25 уральцев. До введения санкций они успешно выступали на европейском чемпионате «Евроскиллс», теперь же россиянам вход туда закрыт, как и на многие другие соревнования международного уровня. Эксперты считают, что таким образом европейцы просто избавились от конкурентов.

– Если девять лет назад наша команда на чемпионате «Евроскиллс» была на 47-м месте, то в 2018-м и в 2021 годах мы занимали первые места. Российская сборная показала, что в Европе она выступает лучше и качественнее всех. Несмотря на геополитические изменения, наше движение будет по-прежнему развиваться: у нас есть возможность реализовывать межнациональные программы, например, с Белоруссией, или выступать в чемпионатах стран БРИКС и показывать такие же результаты. Я думаю, что они будут даже лучше, – рассказала заместитель директора департамента регионального развития АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Юлия Харченко.

Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов добавил, что Средний Урал входит в число лидеров среди российских регионов по развитию «Ворлдскиллс». Так, в прошлом году Свердловская область завоевала шестое место в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы», а пять уральских колледжей вошли в рейтинг топ-100 лучших в стране организаций среднего профессионального образования (СПО).

– В Свердловской области организовано 159 мастерских, соответствующих всем инфраструктурным требованиям «Ворлдскиллс». Результатом чего стало улучшение материально-технической базы учреждений СПО: если сравнить любой колледж 15-летней давности с тем, что есть сегодня, – это небо и земля. Мы добились также повышения кадрового потенциала образовательных организаций, роста производительности труда и заинтересованности бизнеса в участниках отборочных соревнований нашего движения, – отметила Юлия Харченко.

Главная цель этих соревнований – поиск и обучение высококлассных специалистов рабочих профессий, способных решать самые сложные задачи для отечественной экономики. В этом году они проходят в 28 регионах России, в том числе и в Свердловской области: 143 учащихся уральских колледжей и лицеев покажут свое мастерство по 159 компетенциям, разделенным на несколько блоков – IТ-индустрия, строительство, производство, транспорт, сфера услуг, дизайн и другие. Лучшие студенты попадут на национальный чемпионат «Ворлдскиллс Россия». Помимо профессионального признания они смогут трудоустроиться на ведущие промышленные предприятия региона и внести свой вклад в импортозамещение.